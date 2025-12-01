قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قضايا الدولة تعتزم تطوير التشريعات القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة
شوبير يكشف آخر تطورات إصابة ثنائي حراسة مرمى المنتخب
الرئيس السيسي يتفقد جناحي الإمارات والأردن بمعرض «إيديكس 2025»
وزير الرى من المغرب: الجيل الثانى للرى المصرى 2.0 يقود تطوير إدارة المياه
النقل تناشد المواطنين الالتزام بتعليمات عبور المزلقانات.. حبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبتها
سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية اليوم الاثنين 1 ديسمبر
وزير التعليم يطلع على نسب الحضور بمدارس القاهرة ويوجه بصيانة الأثاث المدرسي
شرط وحيد من الأهلي للموافقة على رحيل حمزة عبدالكريم لـ برشلونة
إعلام إسرائيلي : نتنياهو طلب إلغاء جلسة محاكمته في قضايا فساد لأسباب أمنية
بوتين يعقد اجتماعات أمنية مغلقة استعدادا للقاءات الأمريكية
بقرار رسمي | روسيا تفتح أبوابها للصينيين للزيارة بدون تأشيرة
وزير الدفاع: الدول القوية تحترم إرادتها وتصان حدودها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التضامن: زيارة تبادلية حول تحديات حماية الطفل من الهجرة غير الشرعية

التضامن الاجتماعى
التضامن الاجتماعى
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

شاركت وزارة التضامن الاجتماعي ضمن الوفد المصري في الزيارة التبادلية التي استضافتها  ميلانو بإيطاليا، حول تحديات حماية الطفل المتعلقة بالهجرة غير الشرعية والخدمات المقدمة خلال عملية الإدماج. 

يأتي ذلك فى إطار التعاون بين الحكومة المصرية ونظيرتها الإيطالية فى هذا المجال ونظمتها  اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر وصندوق الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين ومنظمة اليونيسف.

مثل وزارة التضامن الاجتماعي مصطفى عبد الرافع، رئيس وحدة حقوق الإنسان فى الوفد المصري الذى ضم ممثلين عن وزارة الخارجية، والنيابة العامة وصندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود، واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، بجانب منظمة اليونسيف ووكالة التعاون الإيطالي.

 واستعرض مصطفى عبد الرافع خلال اللقاء  جهود وزارة التضامن الاجتماعي للحد من الهجرة غير الشرعية من خلال أوجه الحماية الاجتماعية المختلفة المقدمة للأسر الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، خاصة في المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، كما تم استعراض أطر حماية الأطفال بمؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية والأطفال في نزاع مع القانون، بالإضافة إلى توجه الدولة نحو التحول من الرعاية المؤسسية إلى الرعاية الأسرية.

وعلى هامش الزيارات الميدانية، عقدت جلسات حول حماية ورعاية القُصّر الأجانب غير المصحوبين وعرض قدمته وحدة سياسات الهجرة والاندماج ووحدة تطوير المشاريع، كما تناولت الجلسات لمحة عن نظام حماية الطفل وإدارة الهجرة في ميلانو فيما يخص اللغة والتدريب والتوظيف والوصاية ودعمهم نفسياً واجتماعياً.

وتضمنت الزيارة الميدانية لعدد من المراكز المتخصصة كوحدة مكافحة الاتجار ورعاية القُصّر غير المصحوبين ببلدية ميلانو، مركز إيواء مؤقت للبالغين والفئات الهشّة، مركز التدريب المهني والتوظيف CELAV، جهات عاملة في مجال الوصاية والدعم النفسي والاجتماعي، زيارة مركز استقبال القُصّر غير المصحوبين Zendrin، زيارة شقق تستضيف القُصّر غير المصحوبين (MSNA)و زيارة مركز النهار “Progetto Fr-Agile”.

التضامن وزارة التضامن وزارة التضامن الاجتماعي الوفد المصري ميلانو حماية الطفل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الاثنين.. وقيمة عيار 21 الآن

سعر البانيه اليوم

اشتري وخزني.. انخفاض أسعار الفراخ اليوم الإثنين| البانيه وصل كام؟

رمضان صبحي

محامي رمضان صبحي يكشف 3 سيناريوهات أمام المحكمة.. وحقيقة دعم الأهلي القانوني

أرشيفية

رئيس فنزويلا يبدي استعدادا للتنحي بعد 18 شهرا.. وواشنطن تصر على الرحيل الفوري

جانب من مباراة الأهلي والجيش الملكي

سر عدم تقدم الأهلي بشكوى رسمية ضد الجيش الملكي.. خاص

الدولار

أسعار صرف الدولار اليوم الإثنين في البنوك

البطاقة الشخصية

خطوات ورسوم استخراج البطاقة الشخصية 2025 .. دليلك الشامل

ترشيحاتنا

وكيل الأزهر ومحافظ القليوبية يتفقدان معهد طوخ الابتدائي

تجديد اعتماد معهد طوخ الابتدائي الأزهري من هيئة الجودة | صور

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف يطلق اسم الشحات محمد أنور على المسابقة العالمية للقرآن الكريم بشعار « نور وكتاب مبين»

وزير الأوقاف خلال المؤتمر

الأزهري: رعاية الرئيس السيسي للمسابقة العالمية يعكس دعم الدولة لحفظة القرآن واكتشاف المواهب

بالصور

شيفروليه كورفيت تغير مجرى الاستثمار في السيارات

كورفيت
كورفيت
كورفيت

أميرة الديب تثير الجدل بفستان في آخر ظهور لها

أميرة الديب
أميرة الديب
أميرة الديب

نيسان قاشقاي e-Power الجديدة: سيارة كهربائية لا تحتاج إلى شحن

نيسان قشقاي
نيسان قشقاي
نيسان قشقاي

جورى بكر تثير الجدل بملابس كشفت عن خصرها المنحوت

جورى بكر
جورى بكر
جورى بكر

فيديو

كليب يا هاك القلب

"يا هاك القلب".. أغنية تامر نجم تجمع قوة الشعور وروح الشباب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يحمي أطفال مصر الآن؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ثقافة القوة وقوة الثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ما هو سر المتحوّر الجديد الذي يصيب الناس؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فطرتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاستثمار في العنصر البشري

المزيد