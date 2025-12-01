التضامن: زيارة تبادلية حول تحديات حماية الطفل من الهجرة غير الشرعية

شاركت وزارة التضامن الاجتماعي ضمن الوفد المصري في الزيارة التبادلية التي استضافتها ميلانو بإيطاليا، حول تحديات حماية الطفل المتعلقة بالهجرة غير الشرعية والخدمات المقدمة خلال عملية الإدماج.

يأتي ذلك فى إطار التعاون بين الحكومة المصرية ونظيرتها الإيطالية فى هذا المجال ونظمتها اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر وصندوق الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين ومنظمة اليونيسف.

مثل وزارة التضامن الاجتماعي مصطفى عبد الرافع، رئيس وحدة حقوق الإنسان فى الوفد المصري الذى ضم ممثلين عن وزارة الخارجية، والنيابة العامة وصندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود، واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، بجانب منظمة اليونسيف ووكالة التعاون الإيطالي.

واستعرض مصطفى عبد الرافع خلال اللقاء جهود وزارة التضامن الاجتماعي للحد من الهجرة غير الشرعية من خلال أوجه الحماية الاجتماعية المختلفة المقدمة للأسر الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، خاصة في المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، كما تم استعراض أطر حماية الأطفال بمؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية والأطفال في نزاع مع القانون، بالإضافة إلى توجه الدولة نحو التحول من الرعاية المؤسسية إلى الرعاية الأسرية.

وعلى هامش الزيارات الميدانية، عقدت جلسات حول حماية ورعاية القُصّر الأجانب غير المصحوبين وعرض قدمته وحدة سياسات الهجرة والاندماج ووحدة تطوير المشاريع، كما تناولت الجلسات لمحة عن نظام حماية الطفل وإدارة الهجرة في ميلانو فيما يخص اللغة والتدريب والتوظيف والوصاية ودعمهم نفسياً واجتماعياً.

وتضمنت الزيارة الميدانية لعدد من المراكز المتخصصة كوحدة مكافحة الاتجار ورعاية القُصّر غير المصحوبين ببلدية ميلانو، مركز إيواء مؤقت للبالغين والفئات الهشّة، مركز التدريب المهني والتوظيف CELAV، جهات عاملة في مجال الوصاية والدعم النفسي والاجتماعي، زيارة مركز استقبال القُصّر غير المصحوبين Zendrin، زيارة شقق تستضيف القُصّر غير المصحوبين (MSNA)و زيارة مركز النهار “Progetto Fr-Agile”.