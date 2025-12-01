آمال محمود : نقدر دعم الرئيس السيسي للمرأة وإيمانه الراسخ بدورها

أكدت امال محمود عضو مجلس إدارة غرفة الإسماعيلية ورئيس المجلس الاقتصادي لسيدات الاعمال علي تقديرها لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، غير المسبوقة لدعم المرأة المصرية، وإيمانه الراسخ بدورها كشريك أصيل في بناء الوطن وتعزيز دولة القانون، موضحة أن ما وصلت إليه المرأة المصرية في عهد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ، يعكس إرادة سياسية واعية وإيمانًا راسخًا بقدرات المرأة المصرية وكفاءتها في شغل جميع المناصب.



أضافت امال محمود، أن تمكين المرأة يعد نهجا ثابتا فى الدولة المصرية، تتبناه القيادة السياسية برؤية واعية وإرادة راسخة، انطلاقا من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذى جعل من دعم المرأة وتمكينها أحد أعمدة رؤية مصر 2030.