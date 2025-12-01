رئيس قطاع الإعلام الداخلي يناقش تطوير العمل باستعلامات الوادي الجديد

قام الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات بزيارة تفقدية لمجمع اعلام الخارجة بالوادي الجديد مساء اليوم بهدف مناقشة تطوير اليات العمل بالمجمعات الاعلامية التابعة لهيئة الاستعلامات بالوادي الجديد وكذلك عقد لقاء مع العاملين بمجمعي اعلام الخارجة والداخلة بالوادى الجديد، بحضور ومشاركة حمدى سعيد وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية لإعلام شمال ووسط الصعيد وازهار عبد العزيز مدير مجمع الخارجة ومحسن محمد مدير مجمع الداخلة.

شدد الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلي خلاله اجتماعه الموسع مع العاملين، على أهمية العمل الجماعي وروح الفريق الواحد كعنصر أساسي لنجاح الخطط الإعلامية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية، وأن روح الفريق هو المحرك الرئيس لرسالة الإعلام الداخلي في خدمة الوطن وبناء الوعي، والتي يجب انتقالها للآخرين.

أوضح حمدي سعيد رئيس الإدارة المركزية ان الزيارة تاتى في اطار اهتمام رئيس القطاع بتنفيذ توجيهات الهيئة العامة للاستعلامات نحو تطوير مجريات العمل والوقوف على التحديات ميدانيا وتذليل العقبات، حيث رافقه في الزيارة صبحى السيد مدير عام شؤؤن المركز والدكتور أحمد عبدالعليم مدير السوشيال ميديا بالقطاع.

من جانبها اكدت ازهار عبدالعزيز مدير مجمع اعلام الخارجة ان الزيارة كان لها مردود ايجابي على العاملين ولاقت اهتمامهم، خصوصا والتفات قيادات الهيئة للاحتياجات العاجلة للمجمع بعد مرور نحو اربعين عاما على انشائه وهو الامر الذي لاقى اهتمامهم لوضعه بخطط التطوير.

أضاف محسن محمد مدير مجمع اعلام الداخلة ان الدكتور أحمد يحي ناقش مقترحات تطوير العمل بالاستعلامات وتوضيح رؤية الهيئة العامة للاستعلامات لمجريات العمل خلال الفترة القادمة، وكذلك الاستماع إلى مشكلات واحتياجات العمل.

حضر اللقاء دعاء سعد نائب مدير مجمع الخارجة وعددا من الاعلاميبن والاداريين والفنيين العاملين بمجمعات الإعلام بالوادي الجديد، والذين اشادوا بتوجيهات قيادات الهيئة العامة للاستعلامات نحو تعزيز الأداء وتوفير كافة الاحتياجات اللوجستية والفنية للمجمعات الإقليمية.