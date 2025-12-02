قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزيرة التنمية المحلية تتلقى تقريراً حول جهود ملف القضية السكانية في نوفمبر 2025
بعد أنباء تعيينه.. القصة الكاملة لأزمة سامح حسين مع جامعة حلوان
عضو المجلس الفلسطيني: المشهد في غزة قاتم رغم وقف إطلاق النار واستمرار خروقات الاحتلال
وزير الخارجية: نطالب بضرورة التوصل إلى هدنة شاملة في السودان
وزير الخارجية: وحدة الأراضي الفلسطينية خط أحمر.. ونرفض تمامًا تقسيم غزة
بعد الضجة الواسعة| المعلمة نسرين صاحبة فيديو تنمر مدرسة الإسكندرية تكشف لـ"صدى البلد": هل استفزت الطلاب؟.. وهذا كان ردها
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الألماني تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي وإطلاق منتدى أعمال مشترك
إيران تصل إلى عالم نووي إسرائيلي.. باقة زهور ورسالة تهديد تكشف التفاصيل
متابعة ميدانية لرئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية أثناء نوة قاسم
الإنفاق على السباحة خسارة.. شوبير: حان الوقت لدعم الألعاب الفردية وتحقيق الميداليات الدولية
التحقيق في انهيار سقف جراج بالهرم وتهشم سيارة أرملة إسماعيل الليثي| صور
الشركات الكورية تلمع في EDEX.. خط إنتاج هاوتزر K9 A1 EGY يقترب من الانتهاء داخل مصانع الإنتاج الحربي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وول ستريت تتراجع جماعياً.. عوائد السندات تضغط على الأسهم مع ترقب قرارات الفدرالي

أسهم
أسهم
وكالات

مؤشر الداو جونز يُنهي سلسلة مكاسب من 5 جلسات متتالية

  • مؤشر S&P500 يتنازل عن أعلى مستوياته في أسبوعين
  • مؤشر الخوف يرتد من أدنى مستوياته في شهر
  • ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية رغم توقعات خفض الفائدة
  • ترقب بيانات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة المقبل
  • سوق العملات المشفرة يخسر أكثر من تريليون دولار

أغلقت المؤشرات الأميركية الرئيسية على خسائر جماعية في جلسة الإثنين بضغط من ارتفاع عوائد سندات الخزانة وبيانات اقتصادية أظهرت أن الرسوم الجمركية لا تزال تشكل عبئاً على قطاع التصنيع، مع ترقب المستثمرين لإعلان الفدرالي عن سياساته الأسبوع المقبل.

إذ أظهر مسح معهد إدارة التوريدات انكماش قطاع التصنيع الأميركي للشهر التاسع على التوالي في نوفمبر، حيث واجهت المصانع انخفاضاً في الطلبات وارتفاعاً في الأسعار مع استمرار تأثير الرسوم الجمركية.

ومع ذلك، لا تزال الأسواق تضع في الحسبان احتمالًا بنسبة 85% لخفض معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع 10 ديسمبر الحالي، وفقًا لأداة FedWatch.

وعلى الرغم من توقعات الخفض، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأعلى مستوياتها في أسبوع عقب ضعف السندات الحكومية اليابانية والأوروبية في أعقاب تصريحات محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، الذي أشار إلى أن الظروف مواتية لرفع محتمل لمعدل الفائدة.

أداء المؤشرات الأميركية الرئيسية:

تراجع مؤشر الداو جونز بنسبة 0.9% أي ما يعادل 427 نقطة في جلسة الإثنين لينهي سلسلة مكاسب استمرت لـ 5 جلسات متتالية.

وتراجع مؤشرا S&P500 وناسداك المركب بنسبة 0.5% و0.4% على التوالي ليتنازلا عن أعلى مستوياتهما في أكثر من أسبوعين.
إذ أثر ارتفاع العوائد على قطاعات مؤشرS&P500، مثل العقارات والمرافق، والتي يعتبرها العديد من المستثمرين مؤشرات على أداء السندات.

وارتفع مؤشر الخوف بنسبة 5% ليرتد من أدنى مستوياته في شهر.

و يترقب المستثمرون هذا الأسبوع تقرير سبتمبر المتأخر حول مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الفدرالي، والمقرر صدوره يوم الجمعة.

أسهم  Strategy

شهدت أسهم الشركات المرتبطة بالعملات المشفرة خسائر حادة في جلسة الإثنين مع انخفاض سهم Coinbase بنحو 5% وسهم CleanSpark بأكثر من 6%.

وجاءت هذه الخسائر بالتزامن عودة التعثر لعملة البتكوين وهبوطها دون مستويات 85 ألف دولار ليخسر سوق العملات المشفرة أكثر من تريليون دولار من قيمته منذ أن وصل إلى مستوى قياسي بلغ حوالي 4.3 تريليون دولار، وفقاً لـ CoinGecko.

كما تراجع سهم شركة Strategy ، أكبر مالك للعملة المشفرة في العالم ، بنسبة 3% في جلسة الإثنين ليغلق حول أدنى مستوياته في أكثر من عام بعد خفضت توقعات أرباحها لعام 2025، مشيرةً إلى ضعف في سوق البتكوين.

أسهم Synopsys:

قفز سهم Synopsys بنسبة5%  في جلسة الإثنين لأعلى مستوياته في شهر لتضيف الشركة نحو 4 مليارات دولارات في يوم واحد.

وجاءت هذه المكاسب بعد أن قالت شركة Nvidia الرائدة في مجال رقائق الذكاء الاصطناعي، أنها استثمرت 2 مليار دولار في مزود برامج تصميم أشباه الموصلات.

أسهم مكاسب دولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

مش بوسة ووردة.. شهادات أهالي ضحايا فراش مدرسة الإسكندرية تكسر حاجز الخوف

صلاة سنة الفجر

هل تجوز صلاة سنة الفجر بعد الفرض إذا فات وقتها؟.. الإفتاء تجيب

صورة أرشيفية

تعليق الدراسة غدا وبعد غد ببعض المدارس لإنعقاد لجان إعادة انتخابات مجلس النواب

فيلم الست

تشويه لصورة أم كلثوم.. أشرف سيف يرفض فيلم “الست” قبل عرضه

صورة تعبيرية

محامي الطـ ـفل سفاح الإسماعيلية يفجر مفاجأة: هيطلع براءة بنسبة كبيرة لهذا السبب

ارشيفية

فضحها بـ 10 فيديوهات.. اعترافات مثيرة لمديرة تطبيق شهير ضد عشيقها| خاص

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 2-12-2025

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية: التعاون العلمي بين المؤسسات الدينية أصبح ضرورة ملحة لإنتاج خطاب ديني رشيد

حكم حج المرأة أثناء عدة الوفاة

حكم حج المرأة أثناء عدة الوفاة.. دار الإفتاء توضح

الدمار في غزة

مرصد الأزهر: برلمان إقليم نافارا الإسباني يمنح أرفع وسام له للشعب الفلسطيني وعمال الإغاثة

بالصور

بعد أنباء تعيينه.. القصة الكاملة لأزمة سامح حسين مع جامعة حلوان

سامح حسين
سامح حسين
سامح حسين

فيروس ماربورج.. الأعراض والوقاية وكيفية الحماية من نزلات البرد المنتشرة

فيروس ماربورج..الاعراض والوقاية وكيفية الحماية من نزلات البرد المنتشرة
فيروس ماربورج..الاعراض والوقاية وكيفية الحماية من نزلات البرد المنتشرة
فيروس ماربورج..الاعراض والوقاية وكيفية الحماية من نزلات البرد المنتشرة

شراكة جديدة بين العربية للتصنيع وداسو الفرنسية داخل EDEX 2025.. لتوقيع عقد صناعات دفاعية| صور

عقد جديد يدعم سلاسل الإمداد لداسو من مصانع العربية للتصنيع
عقد جديد يدعم سلاسل الإمداد لداسو من مصانع العربية للتصنيع
عقد جديد يدعم سلاسل الإمداد لداسو من مصانع العربية للتصنيع

إلهام شاهين تخطف الأنظار وسط عائلتها فى مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

إلهام شاهين تخطف الانظار وسط عائلتها فى مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي 
إلهام شاهين تخطف الانظار وسط عائلتها فى مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي 
إلهام شاهين تخطف الانظار وسط عائلتها فى مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي 

فيديو

ظافر العابدين

الإعلان التشويقي الرسمي لفيلم صوفيا للمخرج ظافر العابدين

هاني رمزي

هو شاطر في عمل التريند .. هاني رمزي يكشف حقيقة خلافه مع محمد رمضان

الهام شاهين

شغل لجان.. إلهام شاهين تدافع عن فيلم "الست" بعد انتقادات البرومو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

المزيد