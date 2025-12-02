وول ستريت تتراجع جماعياً.. عوائد السندات تضغط على الأسهم مع ترقب قرارات الفدرالي

مؤشر الداو جونز يُنهي سلسلة مكاسب من 5 جلسات متتالية

مؤشر S&P500 يتنازل عن أعلى مستوياته في أسبوعين

مؤشر الخوف يرتد من أدنى مستوياته في شهر

ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية رغم توقعات خفض الفائدة

ترقب بيانات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة المقبل

سوق العملات المشفرة يخسر أكثر من تريليون دولار

أغلقت المؤشرات الأميركية الرئيسية على خسائر جماعية في جلسة الإثنين بضغط من ارتفاع عوائد سندات الخزانة وبيانات اقتصادية أظهرت أن الرسوم الجمركية لا تزال تشكل عبئاً على قطاع التصنيع، مع ترقب المستثمرين لإعلان الفدرالي عن سياساته الأسبوع المقبل.

إذ أظهر مسح معهد إدارة التوريدات انكماش قطاع التصنيع الأميركي للشهر التاسع على التوالي في نوفمبر، حيث واجهت المصانع انخفاضاً في الطلبات وارتفاعاً في الأسعار مع استمرار تأثير الرسوم الجمركية.

ومع ذلك، لا تزال الأسواق تضع في الحسبان احتمالًا بنسبة 85% لخفض معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع 10 ديسمبر الحالي، وفقًا لأداة FedWatch.

وعلى الرغم من توقعات الخفض، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأعلى مستوياتها في أسبوع عقب ضعف السندات الحكومية اليابانية والأوروبية في أعقاب تصريحات محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، الذي أشار إلى أن الظروف مواتية لرفع محتمل لمعدل الفائدة.

أداء المؤشرات الأميركية الرئيسية:

تراجع مؤشر الداو جونز بنسبة 0.9% أي ما يعادل 427 نقطة في جلسة الإثنين لينهي سلسلة مكاسب استمرت لـ 5 جلسات متتالية.

وتراجع مؤشرا S&P500 وناسداك المركب بنسبة 0.5% و0.4% على التوالي ليتنازلا عن أعلى مستوياتهما في أكثر من أسبوعين.

إذ أثر ارتفاع العوائد على قطاعات مؤشرS&P500، مثل العقارات والمرافق، والتي يعتبرها العديد من المستثمرين مؤشرات على أداء السندات.

وارتفع مؤشر الخوف بنسبة 5% ليرتد من أدنى مستوياته في شهر.

و يترقب المستثمرون هذا الأسبوع تقرير سبتمبر المتأخر حول مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الفدرالي، والمقرر صدوره يوم الجمعة.

أسهم Strategy

شهدت أسهم الشركات المرتبطة بالعملات المشفرة خسائر حادة في جلسة الإثنين مع انخفاض سهم Coinbase بنحو 5% وسهم CleanSpark بأكثر من 6%.

وجاءت هذه الخسائر بالتزامن عودة التعثر لعملة البتكوين وهبوطها دون مستويات 85 ألف دولار ليخسر سوق العملات المشفرة أكثر من تريليون دولار من قيمته منذ أن وصل إلى مستوى قياسي بلغ حوالي 4.3 تريليون دولار، وفقاً لـ CoinGecko.

كما تراجع سهم شركة Strategy ، أكبر مالك للعملة المشفرة في العالم ، بنسبة 3% في جلسة الإثنين ليغلق حول أدنى مستوياته في أكثر من عام بعد خفضت توقعات أرباحها لعام 2025، مشيرةً إلى ضعف في سوق البتكوين.

أسهم Synopsys:

قفز سهم Synopsys بنسبة5% في جلسة الإثنين لأعلى مستوياته في شهر لتضيف الشركة نحو 4 مليارات دولارات في يوم واحد.

وجاءت هذه المكاسب بعد أن قالت شركة Nvidia الرائدة في مجال رقائق الذكاء الاصطناعي، أنها استثمرت 2 مليار دولار في مزود برامج تصميم أشباه الموصلات.