قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد: طقس بارد صباحًا وتحذيرات من تقلبات جوية خلال ساعات | فيديو
كواليس مفاوضات برشلونة مع الأهلي لضم حمزة عبد الكريم.. شوبير يكشف
بث مباشر.. مؤتمر صحفي لوزير الخارجية ونظيره الألماني خلال زيارته إلى برلين
في معرض إيديكس 2025… مصر وتركيا تبحثان فتح آفاق جديدة للتصنيع العسكري المشترك
قبل إعلان نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات النواب… توقعات بجولة إعادة في بعض الدوائر
غضب أفشة بين توروب وأزمة شيك الـ13 مليون جنيه| إيه الحكاية؟
أول تعليق من حماس على استشهاد منفذ عملية مستوطنة عطريت
فضحها بـ 10 فيديوهات.. اعترافات مثيرة لمديرة تطبيق شهير ضد عشيقها| خاص
تحرك برلماني عاجل لحماية الطلاب من انتشار الفيروسات في المدارس مع دخول الشتاء
سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء بالمصنعية
كحة مستمرة.. غادة إبراهيم تعلن عن إصابتها بمتحور ستراتوس
التفاصيل الكاملة لمفاوضات برشلونة مع موهبة الأهلي .. خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

صناعة الصلب الأوروبية تستعد لتعافي قوي في 2026 مدفوعة بخفض الحصص والرسوم الجمركية

صناعة الصلب الأوروبية
صناعة الصلب الأوروبية
أ ش أ

تتجه صناعة الصلب الأوروبية نحو انتعاش ملحوظ في عام 2026 بعد بلوغ مستويات منخفضة عام 2025، حيث من المتوقع أن تصل أسعار لفائف الحديد الساخنة القياسية (HRC) إلى 750 دولارا للطن، بزيادة تزيد على 100 دولار عن أدنى مستويات الربع الثالث البالغة 650 دولارا للطن، وفقا لتحليل شركة "جيفريز" الأمريكية للتحليلات الاقتصادية في مذكرة صادرة اليوم /الثلاثاء/.


وتتوقع شركة الوساطة المالية أن تحقق شركة أرسيلور ميتال المتنوعة للصلب أرباحا قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك بقيمة 8.3 مليار يورو في 2026 مقابل توقعات السوق البالغة 8.2 مليار، وأن تصل أرباح شركة SSAB السويدية المتخصصة في الصلب إلى 13.2 مليار كرونة سويدية مقابل 13.1 مليار، بينما تحقق مجموعة فوستالبين النمساوية أرباحا بقيمة 1.7 مليار يورو مقابل 1.72 مليار توقعات السوق.


وكانت مستويات 2025 قد سجلت انخفاضات عند 6.6 مليار يورو و10.2 مليار كرونة و1.5 مليار يورو على التوالي لهذه الشركات الثلاث.


ويعتمد التعافي على اقتراح المفوضية الأوروبية في 7 أكتوبر لخفض حصص واردات الصلب بنسبة 50% لتصل إلى 18.3 مليون طن، مع مضاعفة الرسوم على الكميات غير الخاضعة للحصص لتصل إلى 50% بدل 25%، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في يوليو 2026.


ويتوقع أن يقلل ذلك من حصة الواردات من 25% إلى نحو 15% ويزيد الإنتاج المحلي بمقدار 10 ملايين طن، مما يرفع معدلات التشغيل في الصناعة بأكثر من 10% من مستوياتها الحالية البالغة 65-67% إلى المستهدف 80-85%.


وأشارت أرسيلور ميتال إلى أن التخفيضات المحتملة في الواردات تشمل 8 ملايين طن من الصلب المسطح و2 مليون طن من الصلب الطويل، كما سيضيف آلية تسعير الكربون على الحدود (CBAM)، المقرر بدء تطبيقها في يناير 2026، 40 - 70 يورو للطن على أسعار الواردات، في حين يتوقع أن يعزز برنامج البنية التحتية الألماني بقيمة 500 مليار يورو الطلب بنسبة 1-2% سنويا اعتبارا من 2027.


وأشار المحللون إلى أن كل زيادة قدرها 50 يورو للطن سترفع أرباح EBITDA لعام 2026 بنسبة 20% لأرسيلور ميتال، و13% لـ SSAB، و15% لـ فوستالبين، و57% لسالزجيتر الألمانية، و24% لشركة ثيسن كروب الصناعية، كما أن زيادة حجم الإنتاج بنسبة 5% ستضيف ما بين 5-18% للأرباح، مع أعلى المكاسب لسالزجيتر عند 18%.


وقد بلغت أسعار HRC في الولايات المتحدة حتى 1 ديسمبر، 981.1 دولار للطن، وفي الاتحاد الأوروبي 712.7 دولار، والصادرات الصينية 457 دولارا فيما سجلت المواد الخام أسعارا عند 90.6 دولار للطن للخام و172.6 دولار للطن للفحم الكوك المتميز.


رغم ذلك، شهدت أسهم شركات الصلب الأوروبية ارتفاعات كبيرة في 2025، حيث صعد سهم أرسيلور ميتال بنسبة 41.3%، وSSAB بنسبة 50.7%، وسالزجيتر 65.2%، وفوستالبين 58.5%، مقارنة بصعود مؤشر ستوكس 600 بنسبة 14%، كما أعيد تقييم مضاعفات الربحية (EV/EBITDA) لتصل إلى نحو 5 أضعاف بدلا من 3.5x، متجاوزة المتوسط العشري البالغ 4.5x.


وحذر جيفريز من أن توقعات 2026 تتماشى بشكل عام مع توقعات السوق، بما يعكس زيادة الأسعار بأكثر من 100 دولار للطن ونمو الإنتاج بنسبة 3-5%، مشيرا إلى أن الأسهم الأوروبية للصلب تعكس بالفعل تعافي عام 2026 والأرباح المتوسطة على مضاعفاتها التاريخية.


وأضافت أن ارتفاع الأسهم مستقبليا يعتمد على تحقق زيادات فعلية في الإنتاج والأسعار.
 

صناعة الصلب الأوروبية انتعاش ملحوظ أسعار لفائف الحديد الساخنة القياسية HRC شركة جيفريز الأمريكية للتحليلات الاقتصادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

مش بوسة ووردة.. شهادات أهالي ضحايا فراش مدرسة الإسكندرية تكسر حاجز الخوف

صلاة سنة الفجر

هل تجوز صلاة سنة الفجر بعد الفرض إذا فات وقتها؟.. الإفتاء تجيب

صورة أرشيفية

تعليق الدراسة غدا وبعد غد ببعض المدارس لإنعقاد لجان إعادة انتخابات مجلس النواب

فيلم الست

تشويه لصورة أم كلثوم.. أشرف سيف يرفض فيلم “الست” قبل عرضه

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 2-12-2025

أعلى عائد بنكي شهري وربع سنوي في 2025 من البنك الأهلي المصري

أعلى عائد بنكي شهري وربع سنوي في 2025 من البنك الأهلي المصري

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

أصحاب المعاشات

زيادة جديدة للمعاشات.. موعد تطبيق رفع الحدين الأدنى والأقصى وبدء الصرف رسميا

ترشيحاتنا

الاسرة

استجابة فورية من محافظ أسوان لاستغاثة أم لفتاة مريضة نفسياً

غموض أمريكي–إسرائيلي.. وواشنطن تضغط لبدء المرحلة الثانية في غزة| وهذه كواليس مكالمة ترامب ونتنياهو

غموض أمريكي–إسرائيلي.. وواشنطن تضغط لبدء المرحلة الثانية في غزة| وهذه كواليس مكالمة ترامب ونتنياهو

البلوجر سلطانجي والإكسلانس

أزمة البلوجرز سلطانجي والإكسلانس.. اتهامات بالبلبلة.. ودفاع يؤكد رسمية التحاليل وانتظار إخلاء السبيل

بالصور

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء بالمصنعية

اسعار الذهب اليوم في مصر
اسعار الذهب اليوم في مصر
اسعار الذهب اليوم في مصر

نورهان منصور تخطف الأنظار بإطلالتها فى البلكونة

نورهان منصور تخطف الانظار بإطلالتها فى البلكونة
نورهان منصور تخطف الانظار بإطلالتها فى البلكونة
نورهان منصور تخطف الانظار بإطلالتها فى البلكونة

لوك جديد.. داليا البحيرى تخطف الأنظار ببدلة سوداء

بلوك جديد.. داليا البحيرى تخطف الأنظار ببدلة سوداء
بلوك جديد.. داليا البحيرى تخطف الأنظار ببدلة سوداء
بلوك جديد.. داليا البحيرى تخطف الأنظار ببدلة سوداء

استقرار بالأسواق.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر

اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

المزيد