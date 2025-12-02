صناعة الصلب الأوروبية تستعد لتعافي قوي في 2026 مدفوعة بخفض الحصص والرسوم الجمركية

تتجه صناعة الصلب الأوروبية نحو انتعاش ملحوظ في عام 2026 بعد بلوغ مستويات منخفضة عام 2025، حيث من المتوقع أن تصل أسعار لفائف الحديد الساخنة القياسية (HRC) إلى 750 دولارا للطن، بزيادة تزيد على 100 دولار عن أدنى مستويات الربع الثالث البالغة 650 دولارا للطن، وفقا لتحليل شركة "جيفريز" الأمريكية للتحليلات الاقتصادية في مذكرة صادرة اليوم /الثلاثاء/.



وتتوقع شركة الوساطة المالية أن تحقق شركة أرسيلور ميتال المتنوعة للصلب أرباحا قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك بقيمة 8.3 مليار يورو في 2026 مقابل توقعات السوق البالغة 8.2 مليار، وأن تصل أرباح شركة SSAB السويدية المتخصصة في الصلب إلى 13.2 مليار كرونة سويدية مقابل 13.1 مليار، بينما تحقق مجموعة فوستالبين النمساوية أرباحا بقيمة 1.7 مليار يورو مقابل 1.72 مليار توقعات السوق.



وكانت مستويات 2025 قد سجلت انخفاضات عند 6.6 مليار يورو و10.2 مليار كرونة و1.5 مليار يورو على التوالي لهذه الشركات الثلاث.



ويعتمد التعافي على اقتراح المفوضية الأوروبية في 7 أكتوبر لخفض حصص واردات الصلب بنسبة 50% لتصل إلى 18.3 مليون طن، مع مضاعفة الرسوم على الكميات غير الخاضعة للحصص لتصل إلى 50% بدل 25%، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في يوليو 2026.



ويتوقع أن يقلل ذلك من حصة الواردات من 25% إلى نحو 15% ويزيد الإنتاج المحلي بمقدار 10 ملايين طن، مما يرفع معدلات التشغيل في الصناعة بأكثر من 10% من مستوياتها الحالية البالغة 65-67% إلى المستهدف 80-85%.



وأشارت أرسيلور ميتال إلى أن التخفيضات المحتملة في الواردات تشمل 8 ملايين طن من الصلب المسطح و2 مليون طن من الصلب الطويل، كما سيضيف آلية تسعير الكربون على الحدود (CBAM)، المقرر بدء تطبيقها في يناير 2026، 40 - 70 يورو للطن على أسعار الواردات، في حين يتوقع أن يعزز برنامج البنية التحتية الألماني بقيمة 500 مليار يورو الطلب بنسبة 1-2% سنويا اعتبارا من 2027.



وأشار المحللون إلى أن كل زيادة قدرها 50 يورو للطن سترفع أرباح EBITDA لعام 2026 بنسبة 20% لأرسيلور ميتال، و13% لـ SSAB، و15% لـ فوستالبين، و57% لسالزجيتر الألمانية، و24% لشركة ثيسن كروب الصناعية، كما أن زيادة حجم الإنتاج بنسبة 5% ستضيف ما بين 5-18% للأرباح، مع أعلى المكاسب لسالزجيتر عند 18%.



وقد بلغت أسعار HRC في الولايات المتحدة حتى 1 ديسمبر، 981.1 دولار للطن، وفي الاتحاد الأوروبي 712.7 دولار، والصادرات الصينية 457 دولارا فيما سجلت المواد الخام أسعارا عند 90.6 دولار للطن للخام و172.6 دولار للطن للفحم الكوك المتميز.



رغم ذلك، شهدت أسهم شركات الصلب الأوروبية ارتفاعات كبيرة في 2025، حيث صعد سهم أرسيلور ميتال بنسبة 41.3%، وSSAB بنسبة 50.7%، وسالزجيتر 65.2%، وفوستالبين 58.5%، مقارنة بصعود مؤشر ستوكس 600 بنسبة 14%، كما أعيد تقييم مضاعفات الربحية (EV/EBITDA) لتصل إلى نحو 5 أضعاف بدلا من 3.5x، متجاوزة المتوسط العشري البالغ 4.5x.



وحذر جيفريز من أن توقعات 2026 تتماشى بشكل عام مع توقعات السوق، بما يعكس زيادة الأسعار بأكثر من 100 دولار للطن ونمو الإنتاج بنسبة 3-5%، مشيرا إلى أن الأسهم الأوروبية للصلب تعكس بالفعل تعافي عام 2026 والأرباح المتوسطة على مضاعفاتها التاريخية.



وأضافت أن ارتفاع الأسهم مستقبليا يعتمد على تحقق زيادات فعلية في الإنتاج والأسعار.

