وزير الخارجية الألماني: مستعدون لدعم مصر في مؤتمر إعادة إعمار غزة
أبو الغيط يحذر: جنة الذكاء الاصطناعي قد تتحول إلى جحيم يهدد البشرية
الأرصاد: طقس بارد صباحًا وتحذيرات من تقلبات جوية خلال ساعات | فيديو
كواليس مفاوضات برشلونة مع الأهلي لضم حمزة عبد الكريم.. شوبير يكشف
بث مباشر.. مؤتمر صحفي لوزير الخارجية ونظيره الألماني خلال زيارته إلى برلين
في معرض إيديكس 2025… مصر وتركيا تبحثان فتح آفاق جديدة للتصنيع العسكري المشترك
قبل إعلان نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات النواب… توقعات بجولة إعادة في بعض الدوائر
غضب أفشة بين توروب وأزمة شيك الـ13 مليون جنيه| إيه الحكاية؟
أول تعليق من حماس على استشهاد منفذ عملية مستوطنة عطريت
فضحها بـ 10 فيديوهات.. اعترافات مثيرة لمديرة تطبيق شهير ضد عشيقها| خاص
تحرك برلماني عاجل لحماية الطلاب من انتشار الفيروسات في المدارس مع دخول الشتاء
سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء بالمصنعية
أخبار العالم

بريطانيا تنتقد تأخر دخول المساعدات إلى غزة… وصول 1100 خيمة بعد عام

القسم الخارجي

انتقدت الحكومة البريطانية بشدة التأخير الكبير في السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بعد أن استغرق وصول شحنة تضم أكثر من 1100 خيمة أرسلتها لندن إلى القطاع أكثر من عام كامل قبل أن تتمكن من العبور، وفق تقرير نشرته شبكة بي بي سي البريطانية.

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ييفيت كوبر إن الوضع الإنساني في غزة ما زال «كارثيًا»، رغم استمرار وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، مؤكدة أن كثيرًا من المساعدات البريطانية الممولة من دافعي الضرائب لم تتمكن من الوصول إلى السكان الذين يعتمدون عليها بشكل أساسي للبقاء على قيد الحياة.

أزمة إنسانية تتفاقم… وشتاء قاسٍ يهدد النازحين

ووصلت الخيام – والتي تكفي كل واحدة منها لإيواء أسرة مكونة من خمسة أفراد – إلى القطاع أمس الاثنين، على أن تصل دفعات أخرى خلال الأسبوع الجاري. ووفق مصادر حكومية بريطانية، ستوفر هذه الخيام المأوى لنحو 12 ألف شخص خلال أشهر الشتاء القاسية.

وفي ظل الأمطار الغزيرة وانخفاض درجات الحرارة، يحذر مكتب الأمم المتحدة من أن نحو 1.5 مليون شخص بحاجة عاجلة إلى مأوى، بينما يعيش الأهالي تحت أسقف مدمرة أو في العراء، بعد أكثر من عامين من الحرب التي تسببت في دمار واسع للبنية التحتية.

وقالت كوبر إن «الأوضاع باتت أكثر بؤسًا بسبب الطقس السيئ والأضرار الكبيرة التي طالت المنازل وشبكات الكهرباء والمياه»، مضيفة: «هذه الخيام ستكون طوق نجاة لآلاف الأطفال والأسر، لكنها ليست حلاً كافيًا».

وبحسب الأمم المتحدة، فإن نحو 1.9 مليون شخص – أي ما يعادل 90% من سكان غزة – قد نزحوا منذ بدء الحرب في أكتوبر 2023.

دعوات لفتح المعابر دون قيود

وانتقدت الوزيرة البريطانية بشدة استمرار احتجاز شحنات المساعدات عند المعابر، قائلة: «لا يمكن السماح باستمرار هذا الوضع. يجب فتح كل المعابر والسماح بدخول المساعدات دون أي عوائق». وأضافت أن شحنة أخرى من المساعدات البريطانية بقيت «عالقة على الحدود» في وقت سابق من هذا العام، ما تسبب في مزيد من الضرر للمدنيين.

وأكدت كوبر أن وصول شحنة الخيام «دليل على حجم التأثير الإيجابي الممكن عندما تدخل المساعدات فعليًا»، مشددة على أن لندن ستواصل الضغط من أجل «وصول إنساني غير مشروط، وتنفيذ خطة السلام، وفتح الطريق نحو حل دائم للنزاع».

اليونيسف: الاحتياجات أكبر بكثير من المساعدات المتاحة

من جانبه، قال جوناثان فيتش، ممثل اليونيسف في فلسطين، إن وصول الخيام «يعكس شهورًا من العمل المتواصل من المجتمع الدولي لزيادة تدفق المساعدات»، مؤكدًا أن «الحياة اليومية ما تزال شديدة الصعوبة، حتى في ظل وقف إطلاق النار».

وأشار إلى أن الأطفال يعانون بشكل خاص من برد الشتاء والأمطار الغزيرة، وأن «الخيام التي دخلت بدعم بريطاني ستوفر حماية مؤقتة، لكن الاحتياجات الإنسانية تفوق بكثير ما يصل إلى القطاع».

