وزير الخارجية الألماني: نُكثّف التعاون مع مصر ونثمّن دورها في استقرار المنطقة
مدبولي يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء
وزير الخارجية الألماني: مستعدون لدعم مصر في مؤتمر إعادة إعمار غزة
أبو الغيط يحذر: جنة الذكاء الاصطناعي قد تتحول إلى جحيم يهدد البشرية
الأرصاد: طقس بارد صباحًا وتحذيرات من تقلبات جوية خلال ساعات | فيديو
كواليس مفاوضات برشلونة مع الأهلي لضم حمزة عبد الكريم.. شوبير يكشف
بث مباشر.. مؤتمر صحفي لوزير الخارجية ونظيره الألماني خلال زيارته إلى برلين
في معرض إيديكس 2025… مصر وتركيا تبحثان فتح آفاق جديدة للتصنيع العسكري المشترك
قبل إعلان نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات النواب… توقعات بجولة إعادة في بعض الدوائر
غضب أفشة بين توروب وأزمة شيك الـ13 مليون جنيه| إيه الحكاية؟
أول تعليق من حماس على استشهاد منفذ عملية مستوطنة عطريت
فضحها بـ 10 فيديوهات.. اعترافات مثيرة لمديرة تطبيق شهير ضد عشيقها| خاص
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

إصابة 5 أشخاص فى تصادم سيارة ميكروباص ومينى باص بطوخ

حادث تصادم
حادث تصادم

شهدت منطقة مزلقان زكي بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية، على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وميني باص، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين ميكروباص وميني باص بالمنطقة المشار إليها، ووجود عدد من المصابين.

وانتقلت على الفور القوات الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وبالمعاينة والتحريات الأولية تبين إصابة 5 أشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفى، كما تم رفع آثار الحادث من نهر الطريق لمنع تعطيل الحركة المرورية وتسهيل حركة المواطنين والمسافرين على الطريق الزراعي.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

