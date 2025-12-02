إصابة 5 أشخاص فى تصادم سيارة ميكروباص ومينى باص بطوخ

شهدت منطقة مزلقان زكي بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية، على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وميني باص، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين ميكروباص وميني باص بالمنطقة المشار إليها، ووجود عدد من المصابين.

وانتقلت على الفور القوات الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وبالمعاينة والتحريات الأولية تبين إصابة 5 أشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفى، كما تم رفع آثار الحادث من نهر الطريق لمنع تعطيل الحركة المرورية وتسهيل حركة المواطنين والمسافرين على الطريق الزراعي.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.