طريقة عمل الجمبري الكرسبي المقلى

قدم الشيف ثريا الألفي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة عمل الجمبرى الكرسبي المقلى.

طريقة عمل الجمبري المقلي

المكونات

1 كيلو جمبري وسط

ملعقة كبيرة ثوم

ملعقة كبيرة ليمون

ملعقة كبيرة نشا

نصف ملعقة صغيرة كزبرة

نصف ملعقة صغيرة كمون

نصف ملعقة صغيرة كركم

نصف ملعقة صغيرة كاري

كوب دقيق بودرة ثوم ملح وفلفل

طريقة تحضير الجمبري المقلي..

الجمبري المقلي في وعاء عميق، قومي بتتبيل الجمبري بالثوم المفروم والملح والفلفل والكمون وعصير الليمون والكاري والكركم والثوم البودرة. في طبق منفصل، ضعي الدقيق والنشا واخلطيهم سويا وضعي الجمبري بداخلهم. في مقلاة على النار بها كمية كافية من الزيت، اتركي الزيت حتى يسخن ثم ضعي فيها الجمبري وقومي بتحميره حتى يتحول لونه للون الذهبي.