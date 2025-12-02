قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

مسافرون للسياحة: افتتاح المتحف المصري الكبير يجب أن يكون نقطة انطلاق لتعزيز السياحة في 2026

ولاء عبد الكريم

قال الدكتور عاطف عبد اللطيف  نائب رئيس جمعية مستثمري مرسى علم عضو جمعية السياحة بجنوب سيناء انه بعد النجاح المبهر لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي و مشاركة عدد من رؤساء الدول و الشخصيات العالمية ومتابعة العالم كله لأجواء الاحتفاء بافتتاح المتحف الكبير داخل القاعة الرئيسية بمنظمة اليونسكو في باريس لابد من استثمار هذا الحدث الهام و الاحتفالات الكبيرة للترويج بشكل أكبر ووضع خطط و رؤى تدعم جذب مزيد من السياحة لمصر .

ودعا د. عاطف عبد اللطيف إلى ضرورة وضع رؤية كاملة وشاملة لعام ٢٠٢٦ من الان يتم فيها استثمار الزخم الذي أحدثه افتتاح المتحف الكبير و احتفاء اليونسكو بهذا الحدث العظيم .

وحدد د . عاطف عبد اللطيف عددا من المحاور يجب التركيز عليها خلال الفترة المقبلة لاستثمار هذا الحدث المتميز وذلك من خلال إعداد افلام وثائقية عن مراحل ان شاء المتحف الكبير وكيف كان وماذا اصبح حاليا و اعداد مادة إعلامية و إعلانية عن فعاليات افتتاح المتحف الكبير و استخدامها في الحملات التسويقية بالبلاد المستهدف جلب سياحة منها وكذلك استخدامها في الترويج للمقصد السياحي المصري من خلال المشاركة المصرية في البورصات السياحية العالمية .

و اضاف انه يجب دعوة منظمي الرحلات السياحية العالمين لزيارة المتحف المصري الكبير ومنطقة الاهرامات و اطلاعهم على مقتنيات المتحف و برنامج الزيارة و التنسيق معهم في اعداد برامج سياحية تناسب السائح الأجنبي .

و اكد انه حتى يتم استثمار افتتاح المتحف المصري الكبير لابد من اعداد برامج سياحية مناسبة لكل الفئات السياحية و يمكن تعديل برامج السياحية الترفيهية لتشمل زيارة المتحف الكبير وقضاء ليلة بالقاهرة بسعر مخفض مع برنامج السياحة الشاطئية سواء إلى شرم الشيخ او الغردقة او مرسى علم وغيرها .

ونوه عاطف عبد اللطيف إلى ضرورة التنسيق بين وزارات السياحة والآثار و الطيران في زيادة عدد رحلات الطيران إلى الأسواق المستهدف جذب سياحة منها .
واضاف انه يجب العمل بشكل مستمر على تحسين تجربة السائح لمصر من خلال توفير عمالة مدربة و موهلة للتعامل مع السائح و التوسع في انشاء المطاعم السياحية التي تقدم مختلف الاكلات العالمية التي تتميز بها الدول ومنح تسهيلات في التراخيص و الاجراءات و الرسوم لهذه المطاعم بالمناطق السياحية .

وشدد على أهمية التوسع في انشاء الغرف الفندقية خاصة في منطقة غرب القاهرة و الجيزة و منطقة وسط البلد و القاهرة التاريخية لاستيعاب السياحة المرتقبة .

ودعا إلى رفع كفاءة أسطول النقل السياحي و اعادة تأهيله ومنح تمويلات من القطاع المصرفي بفائدة ميسرة لتطوير أسطول النقل السياحي وشركات النقل لتكون ملائمة للسائح .

واقترح اعداد تصور لإنتاج فيلم سينمائي يعبر عن حاضرة مصر وتاريخها في إطار فني و يتم تصويره داخل بعض المعالم السياحية كما يحدث في الهند و الصين و تركيا و غيرها من السينمات العالمية .

المتحف المصري عالمية دول

