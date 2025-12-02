قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

وزيرة التنمية المحلية تتلقى تقريراً حول جهود ملف القضية السكانية في نوفمبر 2025

ايمان البكش

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، تقريراً اليوم من الوحدة المركزية للسكان بالوزارة حول أبرز الجهود المبذولة في ملف القضية السكانية خلال شهر نوفمبر 2025، في إطار تنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030.

وأشار التقرير الذى تلقته وزيرة التنمية المحلية من الدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس الوحدة المركزية للسكان إلي دعم  الوزارة للأنشطة السكانية والتنموية  لـ 95 مبادرة مقترحة من وحدات السكان في 27  محافظة والوحدة المركزية بالوزارة إيمانا منها بأهمية تنفيذ تلك المبادرات لبناء الإنسان المصري ودعم قدراته ورفع وعيه لتجنب السلوكيات الخاطئة التى تعوق التحسن في مؤشر التنمية البشرية  والخصائص السكانية ذات العلاقة بالنمو السكاني ومنها الصحة والتعليم والعمل وغيرها .

كما أوضح التقرير أن إجمالي إنجازات شهر نوفمبر تمثلت في تسجيل 2238 نشاطاً في 25 محافظة إستفاد منها  214639  مستفيد من أفراد الأسر بجميع الفئات العمرية منهم 123138 مواطن بالوجه القبلي ، و 82064 بالوجه البحري،  و 4560 بالمحافظات الحضرية، و 4877  بمحافظات الحدود .

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن هذه الأنشطة والفاعليات التي نظمتها وحدات السكان بالمحافظات استهدفت  تحسين مؤشرات الحاجة غير الملباه لتنظيم الأسرة وخفض معدلات المواليد و معدلات الإنجاب الكلي والرغبة في مزيد من الأطفال وخفض الإنجاب المبكر  فى محور ضمان الحقوق الإنجابية وزيادة عدد سنوات الإلتحاق بالتعليم وخفض نسب التسرب من التعليم والأمية في محور التعليم والتعلم ، وتحسين مساهمة المرأة فى سوق العمل وخفض نسب البطالة ورفع الوعي بأهمية وقيمة العمل وأهمية التعليم فى محور الإستثمار فى الثروة البشرية ، ورفع مساهمة المرأة فى سوق العمل ورفع الوعي بتجنب السلوكيات الخاطئة والعادات والتقاليد  ومنع العنف ضد المرأة ، وذلك من أجل التحسن في جودة الحياه للمواطن المصري.

كما أشار التقرير إلى أن الوحدة المركزية للسكان بالوزارة تابعت تنفيذ أنشطة لدعم البرنامج القومي لتنمية الأسرة المصرية في 
المحور الخدمي ومحور التمكين الإقتصادي للمرأة والشباب والمحور الثقافي والتوعوي والتعليمي ومحور التحول الرقمي ، بالإضافة إلى متابعة دعم وبناء قدرات الشباب على ريادة الأعمال والشمول المالي وتفعيل بروتوكول التعاون مع مؤسسة صناع الخير والتنمية فى 87 مركز من مراكز المبادرة الرئاسية  "حياة كريمة" ب 15 محافظة بالوجهين القبلي و البحري.

كما تضمن التقرير إلقاء رئيس وحدة السكان بالوزارة محاضرة عن " القضية السكانية ودور وزارة التنمية المحلية فى حلها" بدعوة من عميد معهد أكتوبر العالي للإقتصاد بمدينة القافة والعلوم بالسادس من أكتوبر 
بحضور  عميد المعهد والأساتذة ومايقرب من 400 طالب وطالبة لرفع الوعي بالقضية السكانية فى مصر ومنهجية العمل لحلها والتجارب الدولية والتجربة المصرية.

كما أشار التقرير كذلك إلى التحضير والمشاركة فى المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية حيث تم عقد 3 إجتماعات أون لاين مع فرق العمل بالمحافظات للمراجعة الفنية لعدد 14 عرض من المحافظات الذين قدموا لمسابقة أفضل عروض للمؤتمر عن مبادرات المحافظات ومؤشرات تحسين الأداء فى كل محافظة، و شاركت رئيس وحدة السكان المركزية  ووحدات السكان من  23 محافظة فى جلسات المؤتمر  العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية  
حرصاً من الوزارة على التعرف على جهود التنمية البشرية المختلفة  لتحسين الخصائص السكانية وخفض معدلات النمو السكاني .

وحول خطة مبادرات وحدات السكان عن عامي 2026- 2027 ، تم عقد إجتماع مع فريق عمل المحافظات لمناقشة الملامح الأساسية لخطة عمل المبادرات ، كما قامت الوحدة المركزية بإعداد كتاب دوري للمحافظات بأهم  ملامح الخطة والمبادرات القومية التي يمكن تعميمها على جميع المحافظات وهما مبادرتي تحدث معه والتى يتم العمل بها منذ عام 2023 لرفع وعي الشباب والرجال بأهمية تنظيم الأسرة ورعاية الأطفال وتعليمهم وقيمة العمل وكيفية إختيار شريك الحياة وخطور العنف ضد المرأة وأسلوب التربية الإيجابية ، كما إستحدثت الوحدة المركزية مبادرة لتشجيع التطوع بين طلبة المدارس والجامعات تسمي " رواد العمل السكاني" وتوضيح آليات العمل للمحافظات .

التنمية المحلية منال عوض وحدات السكان المحافظات

