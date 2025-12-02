"أثر النزاعات المسلحة على البيئة" محاضرة علمية بجامعة مطروح

شهدت جامعة مطروح اليوم فعاليات محاضرة علمية متخصصة بعنوان “أثر النزاعات المسلحة على البيئة التحديات والحلول” بحضور الدكتور عمرو المصري ، رئيس جامعة مطروح.

وذلك.بحضور عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس وامين الجامعة وعدد من الطلاب والمهتمين بقضايا البيئة والتنمية المستدامة .

وفي مستهل الندوة والتي ادارها الدكتور حمد خالد شعيب رحّب الدكتور رئيس الجامعة بالسادة الحضور مؤكدًا علي حرص جامعة مطروح على استضافة الخبراء والمتخصصين في المجالات ذات الصلة بالقضايا المحلية والوطنية والدولية، ولا سيما تلك التي تمس الأمن البيئي والتنمية المستدامة في مصر .

وخلال المحاضرة، قدّم الدكتور أحمد عامر عرضًا شاملًا حول الآثار البيئية للنزاعات المسلحة وما تخلّفه من تلوث خطير للتربة والمياه والهواء، إضافة إلى تدهور النظم البيئية نتيجة الألغام والمخلفات العسكرية .

كما استعرض الجهود الدولية المبذولة في مجال الأعمال المتعلقة بالألغام، مشيرًا إلى الدور المحوري للأمم المتحدة والمنظمات الدولية في وضع الأطر والآليات الخاصة بمكافحة الألغام ورفع الوعي العالمي بمخاطرها ، .

وتطرق الدكتور عامر إلى الجهود المصرية الرائدة في هذا المجال، مسلّطًا الضوء على ما تم إنجازه في منطقة العلمين من برامج ناجحة لإزالة الألغام والتعامل مع مخلفات الحروب، بما أسهم في تعزيز التنمية على أرض محافظة مطروح وإتاحة الفرصة للتوسع العمراني والزراعي والسياحي في المناطق التي تم تطهيرها،

وفى المحاضرة الثانية قدم الدكتور احمد عادل الأستاذ المساعد بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة مطروح كيفية تعظيم الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في الكشف عن الألغام وتحديث الأدوات والأجهزة المستخدمة في عمليات تحليل البيانات والمعلومات ذات الصلة بالاعمال المتعلقة بالالغام.