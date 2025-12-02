قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

يوم التربة العالمي.. عبد السلام الجبلي: القطاع الزراعي يشهد طفرة غير مسبوقة

المهندس عبد السلام الجبلي
المهندس عبد السلام الجبلي
فريدة محمد

أكد المهندس عبد السلام الجبلي، الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالدقهلية، أهمية الطفرة التى يشهدها القطاع الزراعي في الفترة الحالية، بسبب الجهود الكبيرة المبذولة في هذا القطاع بتوجيهات من القيادة السياسية.

جاء ذلك خلال مشاركته في ورشة عمل بعنوان " دور صحة التربة في مجابهة التغيرات المناخية" بمناسبة الاحتفال بيوم التربة العالمي، تحت  رعاية الوزير علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، والتى ينظمها معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة - بمركز البحوث الزراعية بقيادة د محمد الخولى، و بالتعاون مع المركز الدولى للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (ايكاردا) بقيادة د محى الدين عمر، وذلك بحضور عدد كبير من المتخصصين والشخصيات العامة في مقدمتهم اللواء النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، والدكتور محسن البطران رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، ولفيف من القيادات التنفيذية.

 استصلاح نحو  4.5 مليون فدان أراضي زراعية جديدة 

وقال الجبلي في كلمته،: الاحتفال باليوم العالمي للتربة، مناسبة جيدة للوقوف علي ما  يحدث في قطاع الزراعة في مصر حاليًا، من جهود وتطور وتنمية غير مسبوقة، حيث تمكنا من الوصول إلي استصلاح نحو  4.5 مليون فدان أراضي زراعية جديدة خلال فترة وجيزة، وهو ما يعد من الإنجازات غير مسبوقة التى تحسب للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار الجبلي، إلي أهمية الاستمرار  في هذا النهج وتكامل الجهود بشكل جماعى من مختلف الجهات لتعظيم الاستفادة من هذه الجهود الكبيرة.

وأضاف، إن وزارة الزراعة تبذل جهودا واضحة لتحقيق التنمية الزراعية التى تواكب المستجدات، من خلال تعظيم دور مراكز البحوث الزراعية التى تشهد تطورا كبيرا في الفترة الحالية ونجحت في التوصل إلي أصناف جديدة تتميز بالمقاومة وزيادة الإنتاج وتتماشي مع التربة المصرية والمستجدات المناخية.

ودعا الجبلي إلي الاستمرار في الاهتمام بالزراعة كنقطة انطلاق للتنمية بالبلاد، مشيرا إلي أننا  مجتمع زراعي من الدرجة الأولى، وهو ما يمكن البناء عليه تنمية صناعية مرتبطة بالزراعة، وزيادة  التصدير ، وهو ما بدا واضحا خلال الفترة الماضية.

