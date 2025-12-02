قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بدعم الاتحاد الدولي | إنشاء مركز إقليمي لرياضة السلاح في مصر
تريزيجيه : اللعب باسم مصر مسئولية وشرف .. وقطر تجربة استثنائية
أول صور لغرفة ملابس الفراعنة قبل مواجهة الكويت في كأس العرب
500 مليار دولار للبنية التحتية | مشروع مصري ضخم لجذب الاستثمارات الإندونيسية
الرئيس السيسي يهنئ الإمارات بذكرى الاحتفال باليوم الوطني
رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق المؤدية إلى مطار الإسكندرية
فيريرا : ميدو وجه لى اتهامات باطلة وسأتخذ الإجراءات القانونية ضده
ننشر نتائج انتخابات مجلس النواب 2025 في الغربية
الوطنية للانتخابات تعلن النتائج الرسمية لدوائر الشرقية في انتخابات مجلس النواب
بعد تقرير ترامب يشيخ.. البيت الأبيض : الرئيس بصحة ممتازة
مدبولي يتابع تقدم الأعمال بمشروع التجمع العمراني الجديد في جزيرة الوراق
إعلان نتائج الجولة الأولى للمرحلة الثانية بالمنوفية.. فائزون وإعادة في 6 دوائر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الوطنية للانتخابات : إبطال لجنتين دون تأثير على النتائج

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
منار عبد العظيم

عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي مؤتمرًا صحفيًا منذ قليل، للإعلان عن نتيجة الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، والتي جرت في 13 محافظة وشهدت تنافس 1316 مرشحًا بالنظام الفردي.

وخلال المؤتمر، أعلنت الهيئة عن الإبطال الجزئي لنتائج اللجنة الفرعية رقم 78 التابعة للدائرة السادسة مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، وكذلك اللجنة رقم 49 في الدائرة الثانية بطوخ.
وأكدت الهيئة أنه تم استبعاد بطاقات الاقتراع في اللجنتين لوجود مخالفات، دون أن يؤثر ذلك على سلامة العملية الانتخابية أو نتائجها النهائية.

انطلاق دعاية الإعادة وفتح باب الطعون

ومن المقرر أن يستأنف المرشحون المتأهلون إلى جولة الإعادة حملاتهم الدعائية من 2 حتى 14 ديسمبر.

وبحسب الجدول الزمني للهيئة، تتلقى المحكمة الإدارية العليا الطعون على النتائج خلال 48 ساعة من إعلانها، على أن يتم الفصل فيها خلال مدة 10 أيام من 5 حتى 14 ديسمبر.

المواعيد المتبقية في المرحلة الثانية

الصمت الانتخابي لجولة الإعادة: يبدأ في 14 ديسمبر

تصويت المصريين بالخارج: يومي 15 و16 ديسمبر

التصويت بالداخل: يومي 17 و18 ديسمبر

إعلان نتيجة جولة الإعادة: يوم 25 ديسمبر

الهيئة الوطنية للانتخابات انطلاق دعاية الإعادة وفتح باب الطعون المستشار حازم بدوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

تعليق الدراسة غدا وبعد غد ببعض المدارس لإنعقاد لجان إعادة انتخابات مجلس النواب

فيلم الست

تشويه لصورة أم كلثوم.. أشرف سيف يرفض فيلم “الست” قبل عرضه

صورة تعبيرية

محامي الطـ ـفل سفاح الإسماعيلية يفجر مفاجأة: هيطلع براءة بنسبة كبيرة لهذا السبب

ارشيفية

فضحها بـ 10 فيديوهات.. اعترافات مثيرة لمديرة تطبيق شهير ضد عشيقها| خاص

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 2-12-2025

بعد قت.له لابنته.. حكم نهائي على الملاكم المصري-الأمريكي| إيه الحكاية؟

أنهى حياة ابنته.. حكم نهائي على الملاكم المصري-الأمريكي| إيه الحكاية؟

اسعار الفراخ اليوم

استقرار بالأسواق.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر

ترشيحاتنا

لحوم ارشيفيه

أسعار اللحوم البلدي في أسواق الوادي الجديد اليوم

محافظ بورسعيد: يشدد على إزالة كافة التعديات والإشغالات وإغلاق محلات فرز القمامة بمنطقة C6

محافظ بورسعيد يشدد على إزالة التعديات وإغلاق محلات فرز القمامة بمنطقة C6

اسماك ارشيفيه

أسعار الأسماك الطازجة بأسواق الوادي الجديد

بالصور

نوة قاسم تضرب الأسكندرية لمدة 5 أيام.. وتحذير عاجل من الأرصاد

نوة قاسم
نوة قاسم
نوة قاسم

طريقة كفتة الأرز المضبوطة من الألف للياء

طريقة كفتة الأرز المظبوطة من الألف للياء ..
طريقة كفتة الأرز المظبوطة من الألف للياء ..
طريقة كفتة الأرز المظبوطة من الألف للياء ..

بابا الفاتيكان: مستقبل البشرية في خطر بسبب الصراعات الدموية حول العالم| صور

البابا ليو
البابا ليو
البابا ليو

مضغ العلكة.. فوائد مذهلة وأضرار قد تفاجئك

مضغ العلكة.. فوائد مذهلة وأضرار قد تفاجئك
مضغ العلكة.. فوائد مذهلة وأضرار قد تفاجئك
مضغ العلكة.. فوائد مذهلة وأضرار قد تفاجئك

فيديو

ظافر العابدين

الإعلان التشويقي الرسمي لفيلم صوفيا للمخرج ظافر العابدين

هاني رمزي

هو شاطر في عمل التريند .. هاني رمزي يكشف حقيقة خلافه مع محمد رمضان

الهام شاهين

شغل لجان.. إلهام شاهين تدافع عن فيلم "الست" بعد انتقادات البرومو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

المزيد