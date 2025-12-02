الوطنية للانتخابات : إبطال لجنتين دون تأثير على النتائج

عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي مؤتمرًا صحفيًا منذ قليل، للإعلان عن نتيجة الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، والتي جرت في 13 محافظة وشهدت تنافس 1316 مرشحًا بالنظام الفردي.

وخلال المؤتمر، أعلنت الهيئة عن الإبطال الجزئي لنتائج اللجنة الفرعية رقم 78 التابعة للدائرة السادسة مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، وكذلك اللجنة رقم 49 في الدائرة الثانية بطوخ.

وأكدت الهيئة أنه تم استبعاد بطاقات الاقتراع في اللجنتين لوجود مخالفات، دون أن يؤثر ذلك على سلامة العملية الانتخابية أو نتائجها النهائية.

انطلاق دعاية الإعادة وفتح باب الطعون

ومن المقرر أن يستأنف المرشحون المتأهلون إلى جولة الإعادة حملاتهم الدعائية من 2 حتى 14 ديسمبر.

وبحسب الجدول الزمني للهيئة، تتلقى المحكمة الإدارية العليا الطعون على النتائج خلال 48 ساعة من إعلانها، على أن يتم الفصل فيها خلال مدة 10 أيام من 5 حتى 14 ديسمبر.

المواعيد المتبقية في المرحلة الثانية

الصمت الانتخابي لجولة الإعادة: يبدأ في 14 ديسمبر

تصويت المصريين بالخارج: يومي 15 و16 ديسمبر

التصويت بالداخل: يومي 17 و18 ديسمبر

إعلان نتيجة جولة الإعادة: يوم 25 ديسمبر