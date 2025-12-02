إعلان نتائج الجولة الأولى للمرحلة الثانية بالمنوفية.. فائزون وإعادة في 6 دوائر

عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، مؤتمرًا صحفيًا منذ قليل للإعلان عن نتيجة الجولة الأولى من المرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب 2025، والتي أُجريت في 13 محافظة وشهدت منافسة قوية بين 1316 مرشحًا بالنظام الفردي.

نتائج المنوفية.. فائزون وإعادة في 6 دوائر

كشفت الهيئة الوطنية للانتخابات عن نتائج 6 دوائر بمحافظة المنوفية، متضمنة أسماء المرشحين الفائزين والمتأهلين لجولة الإعادة، على النحو التالي:

استئناف الدعاية الانتخابية للمتأهلين للإعادة

من المقرر أن يستأنف المرشحون المتأهلون لجولة الإعادة الدعاية الانتخابية بدءًا من 2 ديسمبر وحتى 14 ديسمبر، وهو ما يأتي ضمن الجدول الزمني الرسمي للانتخابات.

الطعون والفصل القضائي

تتلقى المحكمة الإدارية العليا الطعون على النتائج خلال 48 ساعة من إعلانها، على أن تفصل المحكمة في هذه الطعون خلال 10 أيام، في الفترة من 5 وحتى 14 ديسمبر.

مواعيد التصويت في جولة الإعادة

بدء الصمت الانتخابي: 14 ديسمبر

التصويت بالخارج: 15 و16 ديسمبر

التصويت بالداخل: 17 و18 ديسمبر

إعلان النتيجة النهائية لجولة الإعادة: 25 ديسمبر

مسؤولية وطنية أمام الله

وأكد القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، خلال كلمته بالمؤتمر، أن انتخابات مجلس النواب تمثل أمانة عظيمة ومسؤولية جسيمة تقع على عاتق جميع أطراف العملية الانتخابية، من شعب واعٍ يدرك أهمية دوره الوطني، مرورًا بالمرشحين والمنظمين، مؤكداً أن الجميع مسؤولون أمام الله عن أداء هذا الواجب الذي يحدد مستقبل الوطن.