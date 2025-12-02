قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تسبب تشوهات للجنين .. تحذير من تشغيلة مغشوشة من حقنة RH
الصحة تعلن انطلاق استراتيجية توطين صناعة اللقاحات وتحقيق الاكتفاء الذاتي قبل 2030
المستشار حازم بدوي: المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب جرت بانضباط وفي ظل مُناخ ديمقراطي
بدعم الاتحاد الدولي | إنشاء مركز إقليمي لرياضة السلاح في مصر
تريزيجيه : اللعب باسم مصر مسئولية وشرف .. وقطر تجربة استثنائية
أول صور لغرفة ملابس الفراعنة قبل مواجهة الكويت في كأس العرب
500 مليار دولار للبنية التحتية | مشروع مصري ضخم لجذب الاستثمارات الإندونيسية
الرئيس السيسي يهنئ الإمارات بذكرى الاحتفال باليوم الوطني
رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق المؤدية إلى مطار الإسكندرية
فيريرا : ميدو وجه لى اتهامات باطلة وسأتخذ الإجراءات القانونية ضده
ننشر نتائج انتخابات مجلس النواب 2025 في الغربية
الوطنية للانتخابات تعلن النتائج الرسمية لدوائر الشرقية في انتخابات مجلس النواب
تريزيجيه : اللعب باسم مصر مسئولية وشرف .. وقطر تجربة استثنائية

أكد محمود حسن تريزيجيه ، لاعب منتخب مصر الأول لكرة القدم والنادي الأهلي، أن كأس العرب بطولة مميزة، وأنه شرف كبير لمصر المشاركة في هذا المحفل الرياضي العريق، حيث تشكل كل مباراة فرصة لإبراز قوة المنتخب المصري.

وأضاف تريزيجيه، الذى يستعد مع منتخب مصر للمشاركة فى بطولة الأمم الافريقية ، أن العالم شاهد قدرات قطر الاستثنائية خلال استضافة كأس العالم 2022، وأنه كان إنجازاً تاريخياً ليس لقطر فحسب، بل للمنطقة بأسرها. 

وقال تريزيجيه، الذي شارك في 86 مباراة دولية وسجل 22 هدفاً بقميص المنتخب: "لا يوجد شعور يضاهي ارتداء قميص المنتخب وسط هتافات ملايين المشجعين المصريين، وأن اللعب باسم مصر مسؤولية وشرف كبير، وأنه على يقين أن اللاعبين سيقدمون كل ما لديهم لإسعاد المشجعين في كأس العرب قطر."

وتابع: "اللعب في قطر تجربة استثنائية لأي لاعب ، وأن خوض المباريات في استادات احتضنت كأس العالم يمنح البطولة قيمة إضافية، كما أن البنية التحتية الرياضية الحديثة في قطر تشكل عاملاً أساسياً في دعم أداء اللاعبين ونجاحهم".

مسيرة تريزيجيه

يشار بأن تريزيجيه بدأ مسيرته الدولية مع منتخب مصر عام 2014، وساهم في وصول منتخب بلاده إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية في عامي 2017 و2023. 

كما قدّم أداءً لافتاً في تصفيات كأس العالم 2026، مسجلاً خمسة أهداف ساهمت في تأهل مصر إلى البطولة، وخاض تجارب احترافية بارزة مع أندية أوروبية من بينها نادي أستون فيلا الإنجليزي، وكذلك في نادي الريان القطري.

وأسفرت قرعة كأس العرب FIFA قطر 2025 عن تواجد المنتخب المصري في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات الأردن والإمارات والكويت، حيث يسعى الفريق لتحسين مركزه مقارنة بالنسخة السابقة التي حلّ فيها رابعاً بعد مباراة قوية انتهت بركلات الترجيح أمام قطر في نسخة 2021.

واستهل منتخب الفراعنة مشواره أمس بلقاء مع نظيره الكويتي في استاد لوسيل الأيقوني، الذي شهد النهائي التاريخي لكأس العالم قطر 2022.

