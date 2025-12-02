قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد عودة المختطف المصري من مالي .. تفاصيل 10 أيام من الاحتجاز والغموض
30 دقيقة | منتخب مصر يبحث عن هز الشباك .. والكويت يتراجع دفاعياً
تعيين عمرو الليثي وعبد الرحيم كمال عضوين بـ غرفة صناعة السينما
قفزة جديدة.. أسعار الذهب عيار 21 اليوم تواصل الارتفاع
كأس العرب .. التعادل السلبي يحسم أول 15 دقيقة من مباراة مصر والكويت
مشهد تمثيلي .. الداخلية تكشف حقيقة اختطاف عريس من زفة بالدقهلية
زيلنسكي: فرص إنهاء الحرب أصبحت الآن أفضل من أي وقت مضى
زيلينسكي: فرص إنهاء الحرب الآن أفضل من أي وقت مضى
مولد السيدة نفيسة.. الإفتاء: يجوز الاحتفال بموالد آل البيت وإحياء ذكراهم
الحد الأقصى 13 ألفا و360 جنيهًا لهؤلاء .. موعد تطبيق زيادة المعاشات الجديدة
كتلة حرارية عملاقة تتحرك في صمت .. منطقة ساخنة هائلة | إيه الحكاية؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

إطلاق سمبوزيوم مدن مصر في نسخته الأولى بأسوان الجديدة | تفاصيل مهمة

رئيس قطاع الفنون التشكيلية
رئيس قطاع الفنون التشكيلية
جمال عاشور

عقد الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، اجتماعًا تنسيقيًا بمقر جهاز مدينة أسوان الجديدة، لبحث الخطوات التنفيذية لإطلاق النسخة الأولى من “سمبوزيوم مدن مصر” لفن النحت والتصوير، والذي أعلن عنه وزير الثقافة مؤخرًا، والمقرر إقامة نسخته الأولى على الشريط النهري بمدينة أسوان الجديدة خلال شهر يناير المقبل.

وجاء الاجتماع بحضور كلٌّ من المهندس مصطفى سعيد أحمد علي، رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة، والمهندس محمد سعد، نائب رئيس الجهاز، والمهندس مصطفى يوسف، نائب رئيس الجهاز، والمهندسة آلاء محمود عمر من إدارة التجميل، والمهندس أسامة محمد علي، مدير الإدارة العامة لتجميل المدن، وسيد علي فودة، مسؤول التجميل بالإدارة العامة لتجميل المدن، وذلك ضمن فريق العمل المشترك المكلف بمتابعة التجهيزات الفنية واللوجستية للفعالية.


حيث تمت مناقشة استكمال الترتيبات اللوجستية والفنية اللازمة لتنظيم الفعالية، وتحديد مواقع العمل المقترحة للنحاتين والفنانين المشاركين، وكذلك اختيار المناطق الأنسب لاستضافة الأنشطة والفعاليات المرافقة للسمبوزيوم.

وتناول الاجتماع الاتفاق على تخصيص مواقع العمل بأبعاد ومساحات مناسبة لإنتاج الأعمال الفنية، وتحديد الخامات المطلوبة وآليات توفيرها، فضلًا عن مناقشة الجدول الزمني لبدء العمل وحتى يوم الختام. كما تم استعراض برنامج الزيارات الميدانية المقرر تنظيمه للفنانين للتعريف بالبيئة الطبيعية والتراثية لأسوان الجديدة.

كما بحث رئيس القطاع مع مسؤولي الجهاز استعدادات البنية التحتية وتهيئة الأماكن المفتوحة والواجهات النيلية والمناطق الجنوبية بالمدينة لاستقبال الأعمال الفنية النهائية، بما يسهم في خلق بيئة جمالية تعكس هوية أسوان الجديدة، ويؤهلها لاستضافة فعاليات تشكيلية دولية مستقبلًا.

وأكد الدكتور أحمد فؤاد هنو أن “سمبوزيوم مدن مصر” يأتي تتويجًا للتعاون بين وزارة الثقافة ووزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ودعمًا لرؤية الدولة في دمج الفنون التشكيلية داخل التخطيط العمراني للمدن الجديدة، بما يعزز الهوية البصرية ويمنح المواطنين مساحات إبداعية ملهمة.


وأشار إلى أن اختيار مدينة أسوان الجديدة لاستضافة النسخة الأولى يُعد استثمارًا لمكوناتها البيئية الفريدة، وخطوة مهمة نحو تحويلها إلى منصة للفنون والابتكار، مؤكدًا أن النسخ القادمة ستنتقل تباعًا إلى مدن جديدة.

واتفق المشاركون في الاجتماع على دعوة 15 نحاتًا و12 فنان تصوير و3 فنانين فوتوغرافيين للمشاركة في الدورة الأولى، على أن يقدم كل نحات ثلاثة نماذج أعمال تُختار منها الأعمال النهائية للتنفيذ، فضلًا عن تنفيذ 30 لوحة تشكيلية خلال فترة الفعاليات. كما يتم إنتاج 10 صور فوتوغرافية لكل مصور لتوثيق الشريط النهري لأسوان الجديدة.


وسيُنتج كذلك فيلم وثائقي كامل عن السمبوزيوم، إلى جانب 60 صورة فوتوغرافية توثق مراحل تنفيذ الأعمال، وتُهدى للجهات المنظمة والراعية.

وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس القطاع ومسؤولو جهاز المدينة على ضرورة الالتزام بالخطة التنفيذية والضوابط التنظيمية لضمان خروج “سمبوزيوم مدن مصر” بصورة تليق بالمكانة الحضارية لأسوان، وتدعم رؤية الدولة في جعل المدن الجديدة منصات للإبداع والفن.

الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية جهاز مدينة أسوان الجديدة سمبوزيوم مدن مصر” وزير الثقافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

تعليق الدراسة غدا وبعد غد ببعض المدارس لإنعقاد لجان إعادة انتخابات مجلس النواب

صورة تعبيرية

محامي الطـ ـفل سفاح الإسماعيلية يفجر مفاجأة: هيطلع براءة بنسبة كبيرة لهذا السبب

ارشيفية

فضحها بـ 10 فيديوهات.. اعترافات مثيرة لمديرة تطبيق شهير ضد عشيقها| خاص

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

بعد قت.له لابنته.. حكم نهائي على الملاكم المصري-الأمريكي| إيه الحكاية؟

أنهى حياة ابنته.. حكم نهائي على الملاكم المصري-الأمريكي| إيه الحكاية؟

صورة أرشيفية

تنبيهات عاجلة لطلاب الصف الثالث الإعدادي بشأن استمارة الشهادة الاعدادية 2026

اسعار الفراخ اليوم

استقرار بالأسواق.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر

المتهم

الصاروخ الكهربائي | قرار قضائي في محاكمة طفل المنشار بالإسماعيلية

ترشيحاتنا

غزة

مصابون بنيران جيش الاحتلال في حي التفاح شمال شرقي غزة

أخبار التوك شو

أخبار توك شو: الأرصاد: طقس بارد صباحًا وتحذيرات..الوطنية : لا تستر على مخالفة أو خارج عن القانون في انتخابات النواب

انتخابات مجلس النواب

إقبال ملحوظ من الجالية المصرية بالأردن للتصويت بالدوائر الملغاة بانتخابات النواب

بالصور

طريقة عمل الجمبري الكرسبي المقلى

طريقة عمل الجمبرى الكرسبي المقلى
طريقة عمل الجمبرى الكرسبي المقلى
طريقة عمل الجمبرى الكرسبي المقلى

نوة قاسم تضرب الأسكندرية لمدة 5 أيام.. وتحذير عاجل من الأرصاد

نوة قاسم
نوة قاسم
نوة قاسم

طريقة كفتة الأرز المضبوطة من الألف للياء

طريقة كفتة الأرز المظبوطة من الألف للياء ..
طريقة كفتة الأرز المظبوطة من الألف للياء ..
طريقة كفتة الأرز المظبوطة من الألف للياء ..

بابا الفاتيكان: مستقبل البشرية في خطر بسبب الصراعات الدموية حول العالم| صور

البابا ليو
البابا ليو
البابا ليو

فيديو

مسيرات

قدرات مسيّرات مصرية بتكنولوجيا عالمية تظهر في إيديكس 2025‎

منظومة الدفاع الجوي IRIS-T،

IRIS-T .. الدرع الجوية في سماء مصر | قوة وسرعة وسيطرة لا تضاهى

ظافر العابدين

الإعلان التشويقي الرسمي لفيلم صوفيا للمخرج ظافر العابدين

هاني رمزي

هو شاطر في عمل التريند .. هاني رمزي يكشف حقيقة خلافه مع محمد رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

المزيد