إطلاق سمبوزيوم مدن مصر في نسخته الأولى بأسوان الجديدة | تفاصيل مهمة

عقد الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، اجتماعًا تنسيقيًا بمقر جهاز مدينة أسوان الجديدة، لبحث الخطوات التنفيذية لإطلاق النسخة الأولى من “سمبوزيوم مدن مصر” لفن النحت والتصوير، والذي أعلن عنه وزير الثقافة مؤخرًا، والمقرر إقامة نسخته الأولى على الشريط النهري بمدينة أسوان الجديدة خلال شهر يناير المقبل.

وجاء الاجتماع بحضور كلٌّ من المهندس مصطفى سعيد أحمد علي، رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة، والمهندس محمد سعد، نائب رئيس الجهاز، والمهندس مصطفى يوسف، نائب رئيس الجهاز، والمهندسة آلاء محمود عمر من إدارة التجميل، والمهندس أسامة محمد علي، مدير الإدارة العامة لتجميل المدن، وسيد علي فودة، مسؤول التجميل بالإدارة العامة لتجميل المدن، وذلك ضمن فريق العمل المشترك المكلف بمتابعة التجهيزات الفنية واللوجستية للفعالية.



حيث تمت مناقشة استكمال الترتيبات اللوجستية والفنية اللازمة لتنظيم الفعالية، وتحديد مواقع العمل المقترحة للنحاتين والفنانين المشاركين، وكذلك اختيار المناطق الأنسب لاستضافة الأنشطة والفعاليات المرافقة للسمبوزيوم.

وتناول الاجتماع الاتفاق على تخصيص مواقع العمل بأبعاد ومساحات مناسبة لإنتاج الأعمال الفنية، وتحديد الخامات المطلوبة وآليات توفيرها، فضلًا عن مناقشة الجدول الزمني لبدء العمل وحتى يوم الختام. كما تم استعراض برنامج الزيارات الميدانية المقرر تنظيمه للفنانين للتعريف بالبيئة الطبيعية والتراثية لأسوان الجديدة.

كما بحث رئيس القطاع مع مسؤولي الجهاز استعدادات البنية التحتية وتهيئة الأماكن المفتوحة والواجهات النيلية والمناطق الجنوبية بالمدينة لاستقبال الأعمال الفنية النهائية، بما يسهم في خلق بيئة جمالية تعكس هوية أسوان الجديدة، ويؤهلها لاستضافة فعاليات تشكيلية دولية مستقبلًا.

وأكد الدكتور أحمد فؤاد هنو أن “سمبوزيوم مدن مصر” يأتي تتويجًا للتعاون بين وزارة الثقافة ووزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ودعمًا لرؤية الدولة في دمج الفنون التشكيلية داخل التخطيط العمراني للمدن الجديدة، بما يعزز الهوية البصرية ويمنح المواطنين مساحات إبداعية ملهمة.



وأشار إلى أن اختيار مدينة أسوان الجديدة لاستضافة النسخة الأولى يُعد استثمارًا لمكوناتها البيئية الفريدة، وخطوة مهمة نحو تحويلها إلى منصة للفنون والابتكار، مؤكدًا أن النسخ القادمة ستنتقل تباعًا إلى مدن جديدة.

واتفق المشاركون في الاجتماع على دعوة 15 نحاتًا و12 فنان تصوير و3 فنانين فوتوغرافيين للمشاركة في الدورة الأولى، على أن يقدم كل نحات ثلاثة نماذج أعمال تُختار منها الأعمال النهائية للتنفيذ، فضلًا عن تنفيذ 30 لوحة تشكيلية خلال فترة الفعاليات. كما يتم إنتاج 10 صور فوتوغرافية لكل مصور لتوثيق الشريط النهري لأسوان الجديدة.



وسيُنتج كذلك فيلم وثائقي كامل عن السمبوزيوم، إلى جانب 60 صورة فوتوغرافية توثق مراحل تنفيذ الأعمال، وتُهدى للجهات المنظمة والراعية.

وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس القطاع ومسؤولو جهاز المدينة على ضرورة الالتزام بالخطة التنفيذية والضوابط التنظيمية لضمان خروج “سمبوزيوم مدن مصر” بصورة تليق بالمكانة الحضارية لأسوان، وتدعم رؤية الدولة في جعل المدن الجديدة منصات للإبداع والفن.