كأس العرب .. منتخب مصر يدرك التعادل أمام الكويت فى الوقت القاتل
رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعي يعقبه مؤتمر صحفي غدا
بسعر 56 جنيها.. طرح زجاجة زيت 1.5 لتر جديدة على بطاقات التموين خلال شهر ديسمبر
الرئيس السيسي يصدق على قانون بفرض رسم على "تأشيرات الدخول" و"العمل القنصلي"
حالة الطقس خلال 7 أيام.. مفاجأة في درجات الحرارة وأمطار منتظرة
الأرصاد تحذر: أمطار تضرب بعض المحافظات الأيام القادمة| الطقس
بوتين: أوروبا تعيش في أوهام إلحاق هزيمة إستراتيجية بروسيا
سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء بختام التعاملات
كأس العرب.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين مصر والكويت
بعد عودة المختطف المصري من مالي .. تفاصيل 10 أيام من الاحتجاز والغموض
30 دقيقة | منتخب مصر يبحث عن هز الشباك .. والكويت يتراجع دفاعياً
تعيين عمرو الليثي وعبد الرحيم كمال عضوين بـ غرفة صناعة السينما
الرقابة النووية توقع مذكرة تفاهم مع نظيرتها السعودية لتعزيز التعاون بمجالات الأمان الإشعاعي

وفاء نور الدين

وقّعت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية اليوم، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرقابة النووية والإشعاعية مع الهيئة الرقابية النووية والإشعاعية في المملكة العربية السعودية.
وقام بالتوقيع كلٌّ من  الدكتور/ هاني خضر – رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية والدكتور/ خالد العيسي – الرئيس التنفيذي للهيئة الرقابية السعودية.

وجاء التوقيع على هامش أعمال المؤتمر الدولي للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ النووية والإشعاعية والذي تنظمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتستضيفه المملكة العربية السعودية بالرياض في الفترة من ١-٤ ديسمبر ٢٠٢٥.

تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات الأمان النووي والوقاية من مخاطر الإشعاع، وتطوير آليات الأمن والأمان النووي والإشعاعي، وذلك من خلال تبادل الخبرات الفنية والتقنية بين الهيئتين.

كما تشمل المذكرة التعاون في عدد من المجالات المتخصصة، من بينها:
    •    المختبرات والقياسات والتحاليل الإشعاعية.
    •    أمان نقل المصادر المشعة.
    •    التأهب والاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية.

وتأتي هذه المذكرة في إطار تعميق العلاقات الأخوية والاستراتيجية التي تجمع بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات. كما تعكس امتلاك الهيئتين للخبرات والإمكانات المتقدمة التي من شأنها تعزيز مستويات الأمن والأمان النووي والإشعاعي.

سوق السيارات المصري
طريقة عمل الجمبري الكرسبي المقلى

نوة قاسم تضرب الأسكندرية لمدة 5 أيام.. وتحذير عاجل من الأرصاد

طريقة كفتة الأرز المضبوطة من الألف للياء

