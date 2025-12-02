قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

في ظل تراجع الأسعار .. مقارنة بين شيرى اريزو 8 و شانجان ايدو بلس 2026

شيرى اريزو 8 و شانجان ايدو بلس 2026
شيرى اريزو 8 و شانجان ايدو بلس 2026
إبراهيم القادري

ينتشر داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: شيرى اريزو 8 و شانجان ايدو بلس موديل 2026، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات السيدان .

وسائل الأمان بـ  شانجان ايدو بلس موديل 2026

شانجان ايدو بلس موديل 2026

تمتلك سيارة شانجان ايدو بلس موديل 2026 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك شانجان ايدو بلس موديل 2026

شانجان ايدو بلس موديل 2026

تحصل سيارة شانجان ايدو بلس موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها خزان وقود سعة 51 لتر، وبها قوة 178 حصان، وبها عزم دوران 300 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر شانجان ايدو بلس موديل 2026

شانجان ايدو بلس موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة شانجان ايدو بلس موديل 2026 تباع بسعر 999 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شانجان ايدو بلس موديل 2026 تباع بسعر مليون و 50 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة شانجان ايدو بلس موديل 2026 تباع بسعر مليون و 150 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ شيرى اريزو 8 موديل 2026

 شيرى اريزو 8 موديل 2026

زودت سيارة شيرى اريزو 8 موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكتروني .

محرك شيرى اريزو 8 موديل 2026

 شيرى اريزو 8 موديل 2026

تستمد سيارة شيرى اريزو 8 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وبها خزان وقود سعة 55 لتر، وعزم دوران 290 نيوتن/متر، وقوة 197 حصان، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر شيرى اريزو 8 موديل 2026

 شيرى اريزو 8 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة شيرى اريزو 8 موديل 2026 تباع بسعر مليون و 270 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى اريزو 8 موديل 2026 تباع بسعر مليون و مليون و 350 ألف جنيه .

سوق السيارات المصري طرازات السيارات الجديدة مستقبل صناعة السيارات شيرى اريزو 8 شانجان ايدو بلس موديل 2026 محرك شانجان ايدو بلس

