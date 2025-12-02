المدير الفني لسلة الأهلي يهدد بالرحيل بسبب تدخلات أحمد الجارحي

أثار المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، لينوس جافريل، حالة من القلق داخل النادي بعد تهديده بالرحيل عن منصبه، نتيجة ما وصفه بتدخلات، أحمد الجارحي مدرب الفريق، في الأمور الفنية للفريق.



أعرب المدير الفني عن استيائه من التدخلات المستمرة التي أثرت على تطبيق أفكاره خططه الفنية بشكل كامل، مؤكدًا أن مثل هذه التدخلات تؤثر على استقرار الفريق وأداء اللاعبين خلال المباريات المقبلة.



ونقل لينوس شكواه الي ادارة النشاط الرياضي منتظرا قرارا بتحجيم الجارحي الذي يهدد الجميع بعلاقته مع أعضاء مجلس الادارة يترقب المدير الفني الموقف كاملا حيث يعد مذكرة شامله لمجلس الادارة حول تصرفات مدرب الفريق والتي سوف تضر بمشوار الفريق في كافةُالبطولات القادمة.