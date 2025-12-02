انعقاد مقارئ الأعضاء بمساجد الوادي الجديد تعزيزا لحفظ القرآن والفكر الوسطي

شهدت مساجد مديرية أوقاف الوادي الجديد انعقاد مقارئ الأعضاء، في إطار الجهود المتواصلة لوزارة الأوقاف لتعزيز العلاقة بالقرآن الكريم ونشر الفكر الديني الوسطي.

​جاءت هذه المقارئ تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، تحت إشراف الشيخ رمضان يوسف صالح، مدير مديرية أوقاف الوادي الجديد، والذي يحرص على المتابعة الدائمة لجميع الأنشطة الدعوية والقرآنية والعلمية.

تمكين الأئمة والخطباء والمشايخ أعضاء المقارئ من إتقان أحكام التلاوة والتجويد

​هدفت المقارئ إلى تمكين الأئمة والخطباء والمشايخ أعضاء المقارئ من إتقان أحكام التلاوة والتجويد والتعمق في فهم معاني القرآن، بما يعكس حرص المديرية على الارتقاء بالمستوى العلمي والدعوي للكوادر، ونشر تعاليم الإسلام السمحة والمنهج الأزهري المعتدل في جميع أنحاء المحافظة​لضمان تحقيق المقارئ لأهدافها المنشودة.

وأكد مدير عام الأوقاف بالوادي الجديد أن المديرية تولي أهمية قصوى بعملية الإشراف والمتابعة الدورية، حيث يتم تشكيل لجان من قيادات المديرية، للقيام بزيارات مفاجئة ودورية للمقارئ في مختلف الإدارات التابعة، والتأكد من التزام القراء بأحكام التجويد، وجودة الأداء، والوقت المحدد لكل مقرأة، وتوفير البيئة المناسبة للقراءة والتدبر.