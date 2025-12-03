القصة الكاملة لـ حبس 3 عاطلين بتهمة التنقيب عن الآثار في المطرية

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المُنعقدة في مُجمع محاكم العباسية، بمُعاقبة 3 عاطلين بالسجن المُشدّد 6 سنوات بتهمة التنقيب عن الآثار بالمطرية.

أدوات للتنقيب غير المشروع عن القطع الأثرية

وجاء في أمر إحالة المتهمين، أنهم حازوا أدوات للتنقيب غير المشروع عن القطع الأثرية، عبارة عن مقطف ودلو بلاسيتك وسلم حبلي - خرطوم لسحب المياه بدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الحرفية أو المهنية، كما ارتكبوا جريمة الحفر بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المبينة بالوصف السابق وتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.



وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت معلومات تفيد بقيام 3 اشخاص من بينهم مالك عقار بالتنقيب عن الآثار بدائرة قسم شرطة المطرية، وعقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية في ضبط المتهمين وعثر بحوزتهم على أدوات التنقيب.

وتحفظت الأجهزة الأمنية علي المضبوطات، وحررت محضرا بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين، وتمت إحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة التي أصدرت حكمها المتقدم.