من مكوجي إلى أسطورة الغناء الشعبي.. رحلة كفاح شعبان عبد الرحيم في ذكرى رحيله

تحل اليوم الأربعاء ذكرى رحيل المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم، أحد أبرز الأصوات التي صنعت حالة فنية خاصة في الشارع المصري والعربي، بفضل أدائه التلقائي وشخصيته العفوية، واشتهر عربيًا بأغنيته الشهيرة «أنا بكره إسرائيل» التي أحدثت ضجة واسعة عند صدورها.

وُلد شعبان عبد الرحيم، واسمه الحقيقي قاسم عبد الرحيم حسن، عام 1957 في حي الشرابية بالقاهرة. لم يتعلم القراءة والكتابة، وبدأ حياته المهنية كمكوجي قبل أن يغامر بخوض مشواره الفني، مسجّلًا أول شريط كاسيت مقابل 100 جنيه، ليصبح بعدها واحدة من أبرز الظواهر الشعبية في مصر.

قدّم عبد الرحيم عشرات الأغنيات التي حظيت بانتشار كبير، من بينها: «أحمد حلمي اتجوز عايدة»، «هبطل السجاير»، «شعبانيات»، «اللي يخاف يروح». إلا أن أغنية «أنا بكره إسرائيل» التي طرحها عام 2000 شكّلت نقطة تحول في مسيرته، وحققت صدى عربيًا وعالميًا واسعًا، ليُلقَّب على إثرها بـ«راعي الكراهية لإسرائيل»، بينما منحه زملاؤه ألقابًا منها «وزير الحنية» و«عمدة الفنانين».

امتدت مسيرة شعبان إلى السينما والمسرح والتلفزيون، فشارك في أفلام مثل «فلاح في الكونجرس»، «مواطن ومخبر وحرامي»، «أشرف حرامي»، كما قدّم عروضًا مسرحية أبرزها «دو ري مي فاصوليا» مع الفنان الراحل سمير غانم، و*«مرسي عاوز كرسي». وظهر كذلك في مسلسلات أبرزها «اللي اختشوا ماتوا»، «راسين في الحلال»، و«طاش ما طاش»

ورحل الفنان شعبان عبد الرحيم في 3 ديسمبر 2019 داخل أحد المستشفيات عن عمر ناهز 62 عامًا، إثر إصابته بالتهاب رئوي حاد عقب عودته من مشاركة فنية في فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، تاركًا وراءه إرثًا فنيًا لا يزال حاضرًا في ذاكرة الجمهور حتى اليوم.