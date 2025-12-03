قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الولايات المتحدة ترحّب بانضمام المجر وماليزيا والفلبين لاتفاقية "أرتميس"
23 شركة أمريكية تعرض أحدث تقنيات الدفاع في EDEX 2025 تأكيدًا للشراكة الاستراتيجية مع مصر
زلزال بقوة 4 درجات يضرب جنوب غرب باكستان
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في إندونيسيا
ارتفاع ضحايا حريق شارع الخواجات بالمنصورة إلى 5 وفيات و12 مصابًا
اللجان الفرعية تفتح أبوابها للتصويت بـ20 دائرة بإعادة انتخابات النواب
سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025
الخارجية الأمريكية: ترامب يتولى ملف الحرب في السودان شخصيا
عمرو مصطفى يكشف لـ "صدى البلد" كواليس أغنيته الجديدة "بتغيبي ليه" مع زياد ظاظا (خاص)
الطب الشرعي الإسرائيلي: الرفات المسلمة من حماس ليست للرهينتين الأخيرتين
انتشار أمني مكثف لتأمين ماراثون إعادة انتخابات النواب في 19 دائرة
الأمين العام للمعلمين الفلسطينيين: الاحتلال يعوق إعادة بناء المنظومة التعليمية في غزة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أكرم القصاص: يجب مراقبة الإنفاق الانتخابي لضمان تكافؤ الفرص.. فيديو

أكد الكاتب الصحفي أكرم القصاص أن انتخابات الإعادة تنطلق اليوم في 19 دائرة بسبع محافظات، بعد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإبطال التصويت بسبب خروقات مؤثرة، موضحًا أن اللجان ستعمل من التاسعة صباحًا وحتى مساء الخميس.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب، في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن إعلان نتائج المرحلة الثانية كشف عن مفاجآت شملت إبطال لجان وإعادة الانتخابات في دوائر متعددة، مؤكدًا أن هذه الإجراءات ضمن صلاحيات الهيئة لضمان سلامة العملية.

وأضاف أن الإقبال سيكون أكبر في المقاعد الفردية التي تستقطب الناخبين بطبيعتها، مقارنة بالقائمة التي تعتمد على نسبة الحسم 5% فقط، وهو ما يجعل الفردي أكثر جذبًا للجمهور.

وأوضح أن الخروقات تحدث في كل انتخابات حول العالم، وأن بعض المرشحين لا يلتزمون بالقواعد رغم التحذيرات، مشيرًا إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات تحسم المخالفات، ثم يأتي دور القضاء الإداري للفصل النهائي.

وأشار إلى أن ما يُطرح عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إبطال الانتخابات بالكامل غير دقيق، موضحًا أن الأمر يحتاج قرارًا سياسيًا واسعًا، وهو احتمال غير وارد في السياق الحالي.

ولفت إلى أن الإنفاق الانتخابي يجب مراقبته عبر أدوات الشمول المالي والأنظمة البنكية لضمان تكافؤ الفرص، مؤكدًا أن الإبطال ليس فسادًا بل إجراء قانوني يحفظ نزاهة الانتخابات.

