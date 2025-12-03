أكرم القصاص: يجب مراقبة الإنفاق الانتخابي لضمان تكافؤ الفرص.. فيديو

أكد الكاتب الصحفي أكرم القصاص أن انتخابات الإعادة تنطلق اليوم في 19 دائرة بسبع محافظات، بعد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإبطال التصويت بسبب خروقات مؤثرة، موضحًا أن اللجان ستعمل من التاسعة صباحًا وحتى مساء الخميس.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب، في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن إعلان نتائج المرحلة الثانية كشف عن مفاجآت شملت إبطال لجان وإعادة الانتخابات في دوائر متعددة، مؤكدًا أن هذه الإجراءات ضمن صلاحيات الهيئة لضمان سلامة العملية.

وأضاف أن الإقبال سيكون أكبر في المقاعد الفردية التي تستقطب الناخبين بطبيعتها، مقارنة بالقائمة التي تعتمد على نسبة الحسم 5% فقط، وهو ما يجعل الفردي أكثر جذبًا للجمهور.

وأوضح أن الخروقات تحدث في كل انتخابات حول العالم، وأن بعض المرشحين لا يلتزمون بالقواعد رغم التحذيرات، مشيرًا إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات تحسم المخالفات، ثم يأتي دور القضاء الإداري للفصل النهائي.

وأشار إلى أن ما يُطرح عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إبطال الانتخابات بالكامل غير دقيق، موضحًا أن الأمر يحتاج قرارًا سياسيًا واسعًا، وهو احتمال غير وارد في السياق الحالي.

ولفت إلى أن الإنفاق الانتخابي يجب مراقبته عبر أدوات الشمول المالي والأنظمة البنكية لضمان تكافؤ الفرص، مؤكدًا أن الإبطال ليس فسادًا بل إجراء قانوني يحفظ نزاهة الانتخابات.