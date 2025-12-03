قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
متحف الحضارة يحيي تراث القصير البحري في فعاليات مبادرة محافظات مصر
القبض على أحد أنصار مرشح لمجلس النواب بالبحيرة
مصدر مصري مسئول ينفي الشائعات حول فتح معبر رفح خلال الأيام المقبلة
زيلينسكي يستعد لاجتماعات أوروبية وأمريكية للسلام وسط تقدم روسي شرق أوكرانيا
كروت دعائية.. القبض على سيدتين تابعين لمرشح باتتخابات النواب بدمنهور
وزارة الرياضة تطلب تقريرًا رسميًا حول واقعة وفاة السباح يوسف محمد
خاص - الأهلي يتواصل مع الرجاء المغربي لضم يوسف بلعمري
شوبير يكشف حقيقة رحيل أفشة عن الأهلي
إهمال لا يمكن تبريره.. شوبير يفتح النار على نادي الزهور بعد وفاة لاعب السباحة
أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 3-12-2025
الفيروسات التنفسية.. أسباب الدور المنتشر حاليًا وكيف تحمي نفسك منه؟
أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 3-12-2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

عرض "مرسل إلى" التابع لقصور الثقافة يشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان المسرح العربي في دورته 16

مرسل إلي
مرسل إلي
أحمد البهى

 يشارك العرض المسرحي "مرسل إلى" التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، في فعاليات مهرجان المسرح العربي، في دورته السادسة عشرة، الذي تنظمه الهيئة العربية للمسرح في الفترة من 10 إلى 16 يناير 2026 بالقاهرة.

العرض لفرقة بيت ثقافة السنبلاوين، تأليف طه زغلول، وإخراج محمد فرج، ويناقش مفهوم الحرب والسلام، بتسليط الضوء على الصراع بين دولتي فرنسا وألمانيا، خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية، من منظور جندي فرنسي، يسترجع معاناته وأسباب اندلاع الحربين.

وأعرب اللواء خالد اللبان عن اعتزازه باختيار العرض ليمثل مصر في مهرجان المسرح العربي، في أول مشاركة لقصور الثقافة ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان، مؤكدا أن هذا الاختيار يجسد المكانة المتقدمة التي باتت تحرزها التجارب المسرحية بالأقاليم. مقدما التهنئة للفرقة والقائمين على النشاط المسرحي بالهيئة.

وأعلنت لجنة اختيار العروض المشاركة في المهرجان، برئاسة الدكتور يوسف عايدابي من دولة السودان، عن مشاركة 15 عرضا مسرحيا من مختلف الدول العربية، للتنافس على جائزة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي لأفضل عمل مسرحي عربي.

"مرسل إلى" من إنتاج الإدارة العامة للمسرح، برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، تمثيل: محمود الحسيني، شموع وائل، طلعت حسين، محمد صبح، عاصم الجوهري، أحمد علاء، طارق المصري، محمد سليمان، محمد هاشم، آية أشرف، ياسمين عبد العزيز، نيرة أشرف، محمد عوض، إسلام عادل، حسين وحيد، چون رؤوف، كيرلس هاني، عمرو رضا، سيد نعمان، محمد الحارث، وعبد الله الحارث.

أشعار محمد أحمد مصطفى، تصميم ديكور وملابس محمد طلعت، تنفيذ ديكور أحمد طلعت، موسيقى وألحان زياد هجرس، ماكياج نوردين بحر، تنفيذ ملابس يويو حجازي، إضاءة عز حلمي، دراما حركية محمد بحيري، مساعدو الإخراج: أشرف الحلو، آدم عماد، محمد الشرقاوي، وطارق الخطيب، ومخرج منفذ محمد سليمان.

وقد حصد العرض جائزة المركز الأول في مهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية في دورته الأخيرة، إلى جانب جائزة أفضل تصميم ديكور في المهرجان القومي للمسرح في دورته الثامنة عشرة.

