محمود محيي الدين: تحسن نسبي في الأداء الاقتصادي ومعدلات النمو بمصر

أكد محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، أن هناك تحسنا نسبيا مؤخرا في الأداء الاقتصادي في مصر .



وقال محيي الدين في تصريحات له على القناة الأولى الفضائية: " هناك تعافي نسبي في المؤشرات الاقتصادية الكلية، ويجب القيام بإجراءات أفضل حتى تترجم إلى شعور المواطن بثمار هذا الإصلاح ".

وتابع محيي الدين : " هناك تحسن نسبي في معدل النمو وتراجع في معدلات التضخم وهناك تحسن في الإطار العام للتعامل مع التضخم وإدارة الدين العام ".

وأكمل: " لابد من تواجد فرص أفضل للباحثين عن العمل داخل مصر وتواجد زيادات في الأجور والرواتب لتحسين مستوى معيشة المواطن، والمسؤولون يدركون ضرورة تحويل مؤشرات الاقتصاد الكلي إلى إجراءات ملموسة للمواطن".

ولفت محمود محيي الدين : " يجب زيادة فرص التصدير والاستثمار والتنافسية والعمل على توطين التنمية المحلية ".