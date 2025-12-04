البحث العلمي تعلن عن ورشة عمل للأمن السيبراني في قبرص.. تفاصيل المشاركة

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن فتح باب التقدم للمشاركة في ورشة العمل بعنوان: "الأمن السيبراني للبنى التحتية البحثية: تعزيز القدرات من خلال البنية التحتية البحثية في شرق البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط"، وذلك يوم 29 يناير 2026 في قبرص، في إطار التعاون المستمر بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ومركز ضوء السنكروترون للعلوم التجريبية والتطبيقات في الشرق الأوسط SESAME.

تفاصيل المشاركة في ورشة الأمن السيبراني للبنى التحتية البحثية

يقدم مشروع SESAME عددًا محدودًا من المنح الدراسية المخصصة لأعضاء مجتمع مستخدمي SESAME لحضور هذه الورشة، بهدف تشجيع المشاركة الفعالة في هذا الحدث الإقليمي المهم في مجال الأمن السيبراني.

وتأتي هذه المبادرة استكمالًا لجهود التعاون بين DESY (السنكروترون الألماني) وسيزامي لتعزيز البنية التحتية للأمن السيبراني ودعم رفع الوعي وبناء القدرات على مستوى المنطقة.

للمزيد من المعلومات واستيفاء نموذج التسجيل، يرجى زيارة صفحة الحدث عبر الرابط:

https://indico.sesame.org.jo/e/Cyber