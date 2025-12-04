بمواصفات احترافية.. إطلاق هاتف Poco C85 الاقتصادي

تستعد شركة POCO لإطلاق هاتف C85 5G، وقد بدأت بالفعل في الترويج له. سيُطرح الهاتف لأول مرة في 9 ديسمبر و يبدو التصميم المعروض في الإعلانات التشويقية مشابهًا لهاتف Redmi 15C 5G الذي أُطلق مؤخرًا ، مما يشير إلى نهج إعادة صياغة العلامة التجارية الذي تتبعه POCO غالبًا.

مواصفات بوكو C85 5G

من المتوقع أن يتميز هاتف C85 5G بشاشة عالية الدقة +HD مقاس 6.9 بوصة ومعدل تحديث 120 هرتز. يهدف هذا الحجم الكبير للشاشة إلى توفير تجربة مشاهدة أفضل للفيديوهات والألعاب والاستخدام اليومي. من المرجح أن يعمل الهاتف بمعالج MediaTek Dimensity 6300. صُممت هذه الشريحة لدعم اتصال 5G سلس والتعامل مع المهام الروتينية بسعر مناسب.

بالنسبة للكاميرات، أكدت POCO وجود كاميرتين خلفيتين. المستشعر الرئيسي بدقة 50 ميجابكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجابكسل. من المفترض أن تلبي هذه الإعدادات الأساسية احتياجات التصوير القياسية للمستخدمين الذين يرغبون في التقاط صور بسيطة وسريعة.

هاتف بوكو C85 5G

بوكو C85 5G

من أبرز مميزات هاتف C85 5G بطاريته. سيأتي الهاتف ببطارية بسعة 6000 مللي أمبير/ساعة مع دعم الشحن السريع بقوة 33 واط. هذا من شأنه أن يوفر للمستخدمين عمر بطارية طويل بشحنة واحدة مع أوقات شحن أسرع. كما سيحتوي الجهاز على ماسح بصمة جانبي للأمان وسهولة فتح القفل.

أكدت شركة POCO أن هاتف C85 5G سيكون متاحًا على منصة Flipkart فور إطلاقه. ستكشف الشركة عن السعر الكامل ومواعيد البيع خلال الإعلان الرسمي. وبما أن سعر Redmi 15C 5G يبدأ من 12,499 روبية هندية (حوالي 137 دولارًا أمريكيًا)، فمن المرجح أن يكون سعر C85 5G في نفس النطاق أو أقل قليلاً