الأرصاد: 6 ساعات حاسمة تتطلب الحذر على طرق السفر... ومفاجأة في الجنوب
مدبولي: لا انتشار لأي فيروسات جديدة بمصر.. مصطفى بكري: سأتقدم بمشروع قانون لتغليظ العقوبة للتحرش وهتك العرض المتعلقة بالأطفال| أخبار التوك شو
باحث سياسي: الإخوان الإرهابية تقدم معلومات شهرية لأمريكا عن الدول الموجودين بها
نقيب الممثلين: الدولة لا تتدخل في صناعة الدراما .. والفنان أصبح مباحًا رغم القانون
حكاية رسول الموت.. لماذا ارتدى أطباء الطاعون أقنعة ذات منقار؟
بعد ظهور ماربورج في دول أفريقية.. دور بطولي للطب الوقائي لرصد أي مرض قبل دخوله مصر
إسبانيا تدعو لتثبيت وقف النار في غزة وتطالب بإدارة فلسطينية لإعادة الإعمار
منتقدا تدهور نظافة الشوارع.. شريف عامر: لا تليق بالزوار ولا بالشعب المصري
قالتلي النقابة للغلابة.. أشرف زكي يكشف كواليس مكالمة عبلة كامل فور استقالته
34 متابعًا دوليًا للانتخابات.. ائتلاف نزاهة: انضباط وشفافية بالمرحلة الثانية من انتخابات النواب
موعد مباراة مصر الودية أمام نيجيريا استعدادًا لأمم أفريقيا
تكنولوجيا وسيارات

بوكو تدخل رسميا عالم الهواتف الرائدة.. سعر ومواصفات Poco F8 Ultra

Poco F8 Ultra
Poco F8 Ultra
شيماء عبد المنعم

شهد الحدث العالمي الذي أقامته شركة شاومي في بالي الكشف عن هاتفي Poco F8 Ultra و Poco F8 Pro، في خطوة تعد الأقوى حتى الآن ضمن مساعي لدخول علامة “بوكو” التجارية سوق الفئة العليا بجدية. 

ولكن الإعلان الأبرز كانت شراكة بوكو الجديدة مع عملاق الصوتيات Bose، وهي خطوة تهدف إلى نقل سلسلة F8 من مجرد قوة مواصفات إلى تجربة استخدام راقية متكاملة.

تأتي هذه الشراكة لتؤكد أن بوكو تريد مكانا حقيقيا بين كبار السوق، فقد حصل Poco F8 Ultra على أكبر نصيب من هذا التعاون، حيث يأتي بنظام صوتي ثلاثي 2.1 قناة مطور بالشراكة مع Bose، مع ضبط صوتي يعد بتجربة أفضل من حيث عمق الجهير، ونقاء الأصوات، واتساع المشهد الصوتي مقارنة بالأجهزة المنافسة في نفس الفئة السعرية.

كما يوفر الهاتف وضعين صوتيين:

- Dynamic لتعزيز الجهير وإبراز الصوتيات بشكل أوسع.

- Balanced لنقاء أعلى في التفاصيل الصوتية.
 

وهي خصائص تمنح السلسلة هوية صوتية متفردة بوضوح.

Poco F8 Ultra هاتف رائد بمواصفات خارقة

تعتمد بوكو في هاتفها الجديد على معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، إلى جانب شريحة الذكاء الخاصة VisionBoost D8. وتقول الشركة إن الجهاز حقق أكثر من 3.9 مليون نقطة في منصة AnTuTu، مع قدرة على تشغيل الألعاب بمعدلات تصل إلى 120 إطارا في الثانية بفضل Smart Frame Rate، ودعم الذكاء الاصطناعي للترقية الفائقة للدقة وتحسينات HDR.

ولضمان الثبات في الأداء، يأتي الهاتف بنظام تبريد مزدوج الطبقات IceLoop، بينما يقدم شاشة 6.9 بوصات من نوع HyperRGB بدقة حادة واستهلاك طاقة أقل، مع دقة RGB كاملة عبر البكسلات الفرعية.

قفزة في تقنيات التصوير

يحمل هاتف Poco F8 Ultra كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل بمستشعر Light Fusion 950 مقاس 1/1.31 بوصة مع عدسة 1G+6P لتحسين وضوح الصور وتقليل الوهج.
ويدعم الهاتف كاميرا بريسكوب 5x قادرة على الوصول إلى 20x، مع أوضاع تصوير مثل Motion Capture و Super Moon Mode الذي يعمل تلقائيا عند مستويات التكبير العالية.

حصل هاتف Poco F8 Ultra على أكبر بطارية في تاريخ سلسلة F، بسعة 6500 مللي أمبير مع شحن 100 وات سلكي و 50 وات لاسلكي.

يبلغ سعر هاتف Poco F8 Ultra، حوالي 729 دولارا

هاتف Poco F8 Ultra

Poco F8 Pro خيار أقرب للجميع بلمسة فاخرة

يحافظ Poco F8 Pro على شاشة HyperRGB والصوتيات المضبوطة من Bose، لكنه يأتي بمزيج أكثر توازنا للمستخدم اليومي، عبر معالج Snapdragon 8 Elite من الجيل السابق، وبطارية 6210 مللي أمبير مع شحن 100وات، وتحسينات تبريد، بالإضافة إلى أول كاميرا تليفوتو مخصصة في سلسلة “Pro”.

ويعزز التصميم الممتاز المكون من قطعة زجاجية واحدة وإطار معدني مصقول توجه بوكو نحو جمالية أكثر فخامة.

أجهزة لوحية جديدة لدعم منظومة الشركة

كما أعلنت بوكو عن Pad X1 و Pad M1 لتوسيع منظومتها الذكية AIoT.

- Pad X1 يستهدف الإنتاجية والألعاب بمعالج Snapdragon 7+ Gen 3 وشاشة 3.2K بتردد 144 هرتز.

- Pad M1 مخصص للترفيه، بشاشة 12.1 بوصة، أربعة مكبرات صوت، وبطارية 12000 مللي أمبير.

هاتف Poco F8 Ultra
Poco F8 Ultra بوكو F8 ألترا هاتف رائد

