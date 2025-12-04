منى زكي تتألق في مراكش بفستان محتشم

تداول مستخدموا مواقع التواصل الأجتماعي صور جديدة للفنانة منى زكي، وذلك خلال مشاركتها في مهرجان مراكش السينمائي الدولي بالمغرب.

فستان منى زكي

تألقت منى زكي في الصور بإطلالة راقية كشفت عن ذوقها الأنيق، حيث ارتدت فستان طويل باللون الأبيض الذي زين بالروسوم ذات اللون الأسود مما كشف عن رشاقتها.

أنتعلت منى زكي حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود، تزينت بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي منحتها إطلالة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية، بدت منى زكي بخصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.