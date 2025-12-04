زينة تستعرض أناقتها بفستان لافت.. شاهد

حرصت الفنانة زينة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الانستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة زينة

تألقت زينة في الصور بإطلالة راقية، حيث ارتدت فستان قصير ذا أكمام طويلة واتسم التصميم باللون البينك المصنوع من القماش اللافت.

انتعلت زينة حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون البينك، ولم تبالغ في الإكسسوارات والمجوهرات مما زاد من أناقتها.

ومن الناحية الجمالية، بدت زينة بخصلات شعرها البني المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة وغير المبالغ فيها.