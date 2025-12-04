قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعاء يجبر القلب .. يشرح صدرك ويبدل الله همك إلى فرح
فيلم الست.. منى زكي: لو اتقارنت بـ صابرين أنا اللي هتظلم
«حماية المنافسة» يُوقع مذكرة تفاهم مع أرمينيا لتعزيز الشراكات ومكافحة الاحتكار
ليه منبقاش صحاب؟.. أحمد فهمي يكشف تفاصيل رسالة تلقاها من هنا الزاهد بعد الطلاق
أول ظهور لوالد المتهم بإنهاء حياة زميله في الإسماعيلية بقضية الصاروخ
شريف فاروق يشهد مراسم قرعة الحج للعاملين بالتموين ويهنئ الفائزين بأداء الفريضة
بعد وفاة اللاعب يوسف محمد| مفاجأة تفجرها قوانين السباحة: مسئولية السلامة على عاتق مدير المسابقة والحكام والمنقذين.. وهذا موقف المدرب
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
عمرو دياب يتصدّر تريند إكس بعد اعتلائه قمة استماعات «أنغامي»
سفير مصر في المغرب يحضر عرض فيلم "الست" بمهرجان مراكش السينمائي
القبض على شخص يوزع أموالا على الناخبين في دمنهور
رشاوى إنتخابية فى سوهاج.. ضبط 3 أشخاص بحوزتهم أموال فى محيط لجنة
أخبار العالم

القوات الروسية تدمر البنية التحتية للمطارات العسكرية ومنشآت الطاقة الأوكرانية
أ ش أ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، عن استهداف القوات الاستراتيجية التابعة لها، للبنية التحتية للمطارات العسكرية، ومواقع إطلاق الطائرات دون طيار، ومرافق البنية التحتية للنقل والطاقة المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية، إضافة للتقدم على جميع محاور العملية العسكرية الخاصة.

وقالت الوزارة، في بيان نقلته وكالة أنباء “سبوتنك” الروسية: "دك الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات دون طيار، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسي، البنية التحتية للمطارات العسكرية، ومواقع تحضير وإطلاق الطائرات دون طيار، ومرافق البنية التحتية للنقل والطاقة المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى نقاط الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 153 منطقة".

وجاء في البيان: “دحرت وحدات من مجموعة قوات الشمال تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، قرب بلدتي أوليكسييفكا وفاراتشينو في مقاطعة سومي”.

وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، على هذا المحور، أكثر من 155 جنديًا، وأربع مركبات مدرعة قتالية، ووحدة مدفعية ذاتية الحركة من طراز بوغدانا عيار 155 ملم، وعشر سيارات، ومحطة حرب إلكترونية، وثلاثة مستودعات إمداد.

وحسّنت وحدات مجموعة من قوات "الغرب" مواقعها التكتيكية، مستهدفة عناصر ومعدات ثلاثة ألوية آلية، ولواء هجوم تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي، ولواء من الحرس الوطني، بالقرب من بلدات كوبيانسك-أوزلوفايا، وكوتشيروفكا، وكوريلوفكا، وبوغوسلافكا، ونوفوبلاتونوفكا في مقاطعة خاركوف، وياروفايا ودروبيشيفو في جمهورية دونيتسك الشعبية.

كما حررت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب"، مواقع وخطوط هامة، ودحرت تشكيلات عسكرية أوكرانية بالقرب من بلدات سيفيرسك، وبلاتونوفكا، وزاكوتنوي، وبيريستوك، وبيتروفسكوي، وكونستانتينوفكا، وستيبانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية على هذا المحور، ما يصل إلى 150 جنديًا، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، و20 مركبة، ورادارًا مضادًا للبطاريات "تي بي كيو 50"، ومحطة حرب إلكترونية، وأربعة مستودعات إمداد.

وعززت وحدات من مجموعة قوات "المركز" مواقعها على طول خطوط القتال، مستهدفة عدة تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق غريشينو، وسيرغييفكا، وتورسكوي، وفولنوي، وسفيتلوي، وتوريتسكوي، وبيليتسكوي، وديميتروف في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفوبافليفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.

بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 490 جنديًا، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، اثنتان منها من صنع غربي، ومدفعي ميدان، بما في ذلك مدفع ذاتي الحركة من طراز بالادين 155 ملم أمريكي الصنع، وخمس مركبات، وقاذفة صواريخ "هيرون" كرواتية الصنع، وراجمة "غراد".

كما واصلت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" توغلها في عمق دفاعات العدو، وهُزمت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدات فوزدفيجيفكا، ودوبروبيلليا، وفارفاروفكا، وغوليايبولي في مقاطعة زابوروجيه، وأندرييفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.

وفي منطقة نفوذ قوات "دنيبر"، أكثر من 55 جنديًا من القوات المسلحة الأوكرانية، و18 سيارة، ومحطتي حرب إلكترونية، ومدفع ميدان، وخمسة مستودعات ذخيرة وإمدادات.

وختم البيان: "أسقطت وسائط الدفاع الجوي 195 طائرة مسيرة، كما دمّر أسطول البحر الأسود أربعة زوارق مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في شمال غرب البحر الأسود".
 

