شراكة جديدة للصناعة الدفاعية المصرية بين العربية للتصنيع والبصريات | صور

وقعت الهيئة العربية للتصنيع مذكرة تفاهم مع الشركة العربية العالمية للبصريات في هذا الصدد، أعرب اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع عن تقديره للتعاون مع الشركة العربية العالمية للبصريات.

أشار إلى أن أهمية تعزيز التعاون المشترك وتحقيق التكامل الصناعي لتوطين التكنولوجيا في مجال العديد من الصناعات الدفاعية المتطورة.

من جانبه أعرب اللواء أ.ح طارق سعد زغلول رئيس مجلس إدارة الشركة العربية العالمية للبصريات عن تقديره لهذا التعاون مع مصانع وشركات الهيئة العربية للتصنيع لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا في مجال تكنولوجيا الصناعات الدفاعية.