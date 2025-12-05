فيتامين ب 12| نصائح الامتصاص وأوقات التناول

على الرغم من أن التوقيت ليس حاسما للجميع، إلا أن العديد من الخبراء يشيرون إلى أن تناول فيتامين ب 12 في الصباح مثالي بسبب آثاره المعززة للطاقة.

‎إذا كنت تتناول فيتامين ب 12 لفوائده المعززة للطاقة، فمن الأفضل تناوله على معدة فارغة في الصباح أو في وقت مبكر من بعد الظهر. يساعد B12 الجسم على تحويل الطعام إلى طاقة، وهذا هو السبب في أن الكثير من الأشخاص يلاحظون تحسنا في مستويات الطاقة لديهم عندما يبدأون في تناوله.

‎تشير الأبحاث أيضا إلى أن B12 يمكن أن يزيد من الحساسية للظروف البيئية مثل الضوء ويعزز اليقظة. قد تساعد هذه التأثيرات خلال النهار ولكن يمكن أن تتداخل مع قدرتك على النوم إذا تم تناولها بعد فوات الأوان.

‎تظهر الأبحاث أن زيادة مستويات فيتامين ب 12 يمكن أن تقلل أيضا من إنتاج الميلاتونين، وهو الهرمون الذي ينظم النوم. تناول فيتامين ب 12 في الصباح يضمن لك الاستفادة من آثاره المعززة للطاقة على مدار اليوم دون إزعاج دورة نومك في الليل.

‎نصائح لتعزيز امتصاص فيتامين ب 12



‎يمكن أن يؤثر توقيت مكملات فيتامين ب 12 على مدى امتصاص جسمك للمغذيات واستخدامها. لضمان الامتصاص الأمثل، ضع ما يلي في الاعتبار:

-تناوله على معدة فارغة: تناول B12 على معدة فارغة يحسن الامتصاص،

-تجنب تناوله مع بعض الأطعمة (على سبيل المثال، كميات عالية من فيتامين ج): قد تقلل بعض الأطعمة والمشروبات من فعاليته. على سبيل المثال، يمكن أن تتداخل الجرعات العالية من فيتامين ج (الموجود في الحمضيات، مثل البرتقال واليوسفي والليمون) مع امتصاص فيتامين ب 12 إذا تم تناولها في وقت واحد.

-الحد من الكحول: يمكن أن يؤدي استهلاك الكحول بكثرة أيضا إلى إضعاف امتصاص B12 من الجهاز الهضمي.

-تناوله بعيدا عن الأدوية: يمكن أن تتداخل مثبطات الميتفورمين ومضخة البروتون مع امتصاص B12.2 حاول تباعد الوقت الذي تتناول فيه B12 من هذه الأدوية لمدة أربع ساعات على الأقل لتحقيق أقصى قدر من الامتصاص والفعالية.

‎في نهاية المطاف، يعتمد التوقيت الذي اخترته على أهدافك وجدولك الزمني اليومي؛ الاستخدام المتسق هو الأكثر أهمية لتحقيق أقصى قدر من فوائد B12.



المصدر: verywellhealth

