قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصدر: عروض محتملة تهدد انتقال حامد حمدان للزمالك
صلاح مصدق يغادر القاهرة ويتجه لتقديم شكوى رسمية ضد الزمالك
صلاح مصدق يعود للمغرب بعد فسخ عقده مع الزمالك
الأزهر للفتوى يوضح منزلة وثواب من يخدم الضعفاء ويرعى المحتاجين
فصل الكهرباء عن قرى بمركز بيلا كفر الشيخ.. إليك المواعيد والأماكن
أبلكيشن الحرام.. اعترافات صادمة لشاب يمارس الفجور مع الرجال بالشيخ زايد
قطع المياه عن عدة قرى فى بني سويف .. اعرف المواعيد والأماكن
معاش تكافل وكرامة 2025.. رابط الاستعلام وشروط الصرف والمواعيد
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصف رفح وحي التفاح شرق غزة
ارتفاع ضحايا فيصانات سريلانكا والانهيارات الأرضية لـ 465 قتيـ.لا
وزير الخارجية يناقش مع نظيره الروسي مشروعات التعاون وقضايا غزة والسودان وأوكرانيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

فيتامين ب 12| نصائح الامتصاص وأوقات التناول

فيتامين ب 12
فيتامين ب 12
هاجر هانئ

على الرغم من أن التوقيت ليس حاسما للجميع، إلا أن العديد من الخبراء يشيرون إلى أن تناول فيتامين ب 12 في الصباح مثالي بسبب آثاره المعززة للطاقة.

‎إذا كنت تتناول فيتامين ب 12 لفوائده المعززة للطاقة، فمن الأفضل تناوله على معدة فارغة في الصباح أو في وقت مبكر من بعد الظهر. يساعد B12 الجسم على تحويل الطعام إلى طاقة، وهذا هو السبب في أن الكثير من الأشخاص يلاحظون تحسنا في مستويات الطاقة لديهم عندما يبدأون في تناوله.

‎تشير الأبحاث أيضا إلى أن B12 يمكن أن يزيد من الحساسية للظروف البيئية مثل الضوء ويعزز اليقظة. قد تساعد هذه التأثيرات خلال النهار ولكن يمكن أن تتداخل مع قدرتك على النوم إذا تم تناولها بعد فوات الأوان.

‎تظهر الأبحاث أن زيادة مستويات فيتامين ب 12 يمكن أن تقلل أيضا من إنتاج الميلاتونين، وهو الهرمون الذي ينظم النوم. تناول فيتامين ب 12 في الصباح يضمن لك الاستفادة من آثاره المعززة للطاقة على مدار اليوم دون إزعاج دورة نومك في الليل.

فيتامين ب12

‎نصائح لتعزيز امتصاص فيتامين ب 12 


‎يمكن أن يؤثر توقيت مكملات فيتامين ب 12 على مدى امتصاص جسمك للمغذيات واستخدامها. لضمان الامتصاص الأمثل، ضع ما يلي في الاعتبار:

-تناوله على معدة فارغة: تناول B12 على معدة فارغة يحسن الامتصاص،
-تجنب تناوله مع بعض الأطعمة (على سبيل المثال، كميات عالية من فيتامين ج): قد تقلل بعض الأطعمة والمشروبات من فعاليته. على سبيل المثال، يمكن أن تتداخل الجرعات العالية من فيتامين ج (الموجود في الحمضيات، مثل البرتقال واليوسفي والليمون) مع امتصاص فيتامين ب 12 إذا تم تناولها في وقت واحد.

-الحد من الكحول: يمكن أن يؤدي استهلاك الكحول بكثرة أيضا إلى إضعاف امتصاص B12 من الجهاز الهضمي.
-تناوله بعيدا عن الأدوية: يمكن أن تتداخل مثبطات الميتفورمين ومضخة البروتون مع امتصاص B12.2 حاول تباعد الوقت الذي تتناول فيه B12 من هذه الأدوية لمدة أربع ساعات على الأقل لتحقيق أقصى قدر من الامتصاص والفعالية.

‎في نهاية المطاف، يعتمد التوقيت الذي اخترته على أهدافك وجدولك الزمني اليومي؛ الاستخدام المتسق هو الأكثر أهمية لتحقيق أقصى قدر من فوائد B12.


المصدر: verywellhealth
 

فيتامين ب 12 الميلاتونين مكملات فيتامين ب 12

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترامب

بتوجيهات من ترامب.. حظر دخول مواطني 30 دولة إلى الولايات المتحدة

بطاقة شخصية

مخالفات في بطاقتك الشخصية تعرضك لـ 5 غرامات مالية

سعر الذهب عيار 21 الآن

قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

المونوريل

أسعار التذاكر والمحطات.. بدء استقبال الركاب بمونوريل شرق النيل الشهر القادم

تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية

تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية .. الشروط وخطوات التقديم

شهادة مخالفات المرور

أصبحت إلكترونية.. الداخلية تعلن إلغاء شهادة مخالفات المرور الورقية

سعيد عبد الواحد

رغم وفاته.. مرشح يحصل على 3463 صوتا في انتخابات النواب

سعر الدولار

أعلى سعر دولار في تعاملات اليوم الجمعة 5-12-2025

ترشيحاتنا

اكرم توفيق

أكرم توفيق: القادم أفضل بإذن الله

الاهلي

موعد مباراة الأهلي وإنبي في كأس عاصمة مصر

يوسف

حدادا على يوسف محمد.. اتحاد السباحة يقرر تعليق جميع الأنشطة

بالصور

محافظ الشرقية: ملتزمون بدعم المزارعين لتعزيز الإنتاجية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

رام تستدعي 75 ألف شاحنة بسبب تعطل الشاشات ووسائد هوائية قد تنفجر

استدعاء رام
استدعاء رام
استدعاء رام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد