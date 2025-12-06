تفقد ميداني لرئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية لمحطة معالجة أبيس 10

قام المهندس “سامي قنديل” رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، بجولة تفقدية داخل محطة معالجة أبيس 10، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لسير العمل ورفع كفاءة محطات المعالجة على مستوى المحافظة.

وتبلغ الطاقة التصميمية للمحطة نحو 3000 م³ يوميًا، حيث تخدم مناطق أبيس العاشرة وأبيس السابعة ومنطقة الروضة، وتعتمد في مراحل التشغيل على تقنية الـRBC للمعالجة الثانوية بما يعزز جودة المخرجات وكفاءة التشغيل.

وخلال الجولة، تابع “قنديل” أعمال التشغيل والصيانة داخل المحطة، واطّلع على خطط التطوير ورفع كفاءة وحدات المعالجة، موجّهًا بضرورة الالتزام بتطبيق أعلى معايير التشغيل الآمن، وتحسين جودة خدمات الصرف الصحي المقدّمة للمواطنين.

كما شدّد رئيس الشركة على الالتزام التام بإجراءات السلامة والصحة المهنية داخل المحطة، واتباع جميع إجراءات التشغيل القياسية، حفاظًا على سلامة العاملين وضمان استمرارية العمل بكفاءة.

وأكد “قنديل” أهمية الحفاظ على جودة مخرجات المحطة وفق الاشتراطات البيئية والمعايير المعتمدة، لضمان تحقيق أفضل مستوى من كفاءة المعالجة.

واستمع رئيس الشركة إلى شرح من المسؤولين بالمحطة حول الإجراءات المنفَّذة لضمان جودة التشغيل، مشددًا على استمرار الجاهزية للتعامل مع أي طوارئ، وعلى مواصلة العمل للارتقاء بمنظومة الصرف الصحي بالإسكندرية.