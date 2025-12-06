قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قانون جديد للتجنيد.. ألمانيا تفعل خطة للمواجهة مع روسيا | تفاصيل
موعد افتتاح حديقة الحيوان.. معلومات جديدة تحسم الجدل حول التاريخ المنتظر
لله الأمر من قبل ومن بعد.. وفاة الفنان سعيد مختار
حادث بالكيلو 70 مطروح الساحلي.. 3 حالات وفاة في اصطدام نقل بـ 3 سيارات
أحمد الشرع: الانتخابات الرئاسية في سوريا ستجرى بعد 4 سنوات
مجموعة مصر.. الأردن يهزم الكويت بثلاثية ويتأهل لربع نهائي كأس العرب
الوضع سيء.. أزمات مالية تهز الزمالك بعد فسخ 4 لاعبين للعقود
زمن المادة يحكم.. إعلامي يؤكد توقيع نجم الزمالك لـ الأهلي
برلين تعود إلى تل أبيب.. «السهم 3» يفتح صفحة جديدة بين ألمانيا وإسرائيل
نائب رئيس اتحاد الكرة: التفاؤل مفرط.. وهذا ما ينتظر مصر في المونديال
وزير الخارجية: يجب نشر قوة دولية لحفظ السلام على طول الخط الأصفر في غزة
النادي يتحرك لحلها.. تفاصيل أزمة محمود بنتايك مع الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

حكم إعطاء فدية الإفطار للأخ المريض لشراء علاجه.. الإفتاء تجيب

حكم إعطاء فدية الإفطار للأخ المريض لشراء علاجه
حكم إعطاء فدية الإفطار للأخ المريض لشراء علاجه
شيماء جمال

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا من رجل كبير في السن مريض، عليه فدية عن أيام أفطرها من رمضان يقول فيه: هل يجوز لى شرعًا أن أعطي فدية الأيام التي أفطرتها في رمضان لأخي الذي يبلغ من العمر 76 عامًا، والمقيم بدار مسنين، والمصاب بضغط دم مرتفع، ويحتاج إلى أموال يشتري بها الأدوية اللازمة له؟

وأجابت دار الإفتاء ، عن السؤال قائلة: يجوز للسائل أن يعطي أخاه المسن المريض فدية الأيام التي أفطرها في رمضان؛ ليتمكن من شراء ما يلزمه من أدوية لعلاجه، فإن ذلك جائز شرعًا وهي صدقة وصلة رحم.

فدية الصيام

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن من رحمة الله بعباده المؤمنين في الصيام عدم فرضيته على كل المكلفين، بل فرضه على الصحيح المقيم القادر عليه الذي لا يلحقه به مشقة غير محتملة.

وأوضحت «البحوث الإسلامية» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن سؤال: «ما مقدار خروج فدية الصيام عن اليوم ؟»، أن الله سبحانه وتعالى أسقط الصيام عن المريض والمسافر والشيخ الهرم صاحب السن المتقدم في العمر كما أعفى الشرع الحكيم المرأة الحامل والمُرضع، إن تضررتا أو تضرر الجنين والطفل بسبب صوم الأم.

وأضافت لجنة الفتوى أن المريض الذي يرجى برؤه-شفاؤه- والمسافر، ومثلهما المرضع والحامل، ويلحق بهم كل من كان عذره مؤقتًا لا يجب عليه إلا القضاء فقط، أما أصحاب الأعذار الدائمة غير المنقطعة لا في رمضان ولا غيره مثل أصحاب السن المتقدمة «الشيخ الكبير»، الذي أعجزه هرمه عن الصوم وأصحاب الأمراض المزمنة والميئوس من شفائها فهؤلاء يفطرون وليس عليهم إلا الفدية.

وتابعت: مقدار فدية المفطر في رمضان العاجز عن الصوم عجزًا دائما عن اليوم الواحد مقدار ما تتكلفه وجبتا الإفطار والسحور.

حكم إعطاء فدية الإفطار للأخ الإفطار فدية الإفطار الصحة الفدية فدية الصيام صلة رحم صدقة رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شهادة ميلاد

بدء من اليوم.. إلغاء شهادة مخالفات المرور الورقية واعتماد الإلكترونية

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 6 ديسمبر 2025.. كم وصل سعر البانيه؟

حالة الطقس

تحذير الأرصاد: سيول متوقعة وأمطار غزيرة ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق

أسعار الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب فى مصر اليوم

المتهمين

فيديو مفبرك يهز سباق الانتخابات في سوهاج.. الداخلية تضبط المتورطين

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم السبت 6-12-2025 في مصر

حديقة الحيوان

أسود ونمور جديدة وحيوانات بلا أقفاص.. مفاجآت فى تطوير حديقة الجيزة

الشهادات البنكية

فلوس مضمونة.. أفضل عائد من شهادات البنك الأهلي المصري

ترشيحاتنا

وحدات الإسكان الجديدة

لحجز وحدات الإسكان الجديدة.. خطوات التسجيل على منصة مصر العقارية 2025

شهر رمضان 2026

موعد رؤية الهلال فلكيا.. باقي كام يوم على شهر رمضان 2026؟

منتخب مصر

عينه على الفوز والتأهل.. موعد مباراة منتخب مصر والإمارات في كأس العرب والقنوات الناقلة

بالصور

ماذا يحدث للجسم عند تناول 2 إلى 3 تمرات على الريق؟.. فوائد مذهلة لن تتوقعها

فوائد تناول التمر على الريق
فوائد تناول التمر على الريق
فوائد تناول التمر على الريق

5 زيوت طبيعية للحفاظ على لمعان ونمو شعرك فى الشتاء.. نتائج سريعة من أول استخدام

أفضل الزيوت الطبيعية للعناية بالشعر في الشتاء
أفضل الزيوت الطبيعية للعناية بالشعر في الشتاء
أفضل الزيوت الطبيعية للعناية بالشعر في الشتاء

حرائق متعددة تُثير تحذيرا عاجلا لمالكي سيارات فولكس فاجن الكهربائية

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

بالخطوات.. سعر استخراج رخصة القيادة 2025 من المنزل

رخصة القيادة
رخصة القيادة
رخصة القيادة

فيديو

الواقعة

خلافات على أولوية المرور.. مشادة بين سائقي سيارتين بالقليوبية

دور البرد

طبيب يقدم روشتة ذهبية للوقاية من دور البرد المنتشر

مصطفى قمر وزوجته

مصطفى قمر ليس الأول.. أزواج وزوجات يخطفون الأنظار فى كليبات النجوم | فيديو

المتهمين

فيديو مفبرك يهز سباق الانتخابات في سوهاج.. الداخلية تضبط المتورطين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: نقاء البيئة وبناء المجتمع

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد