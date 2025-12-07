قررت جهات التحقيق، حبس عناصر بؤر إجرامية من جالبي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، بنطاق عدد من المحافظات.

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط عناصر بؤر إجرامية من جالبي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، بنطاق عدد من المحافظات، ومصرع عنصر جنائي شديد الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران، مع قوات الشرطة بنطاق محافظة بنى سويف.

وأكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.





وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى، وقد أسفر التعامل عن مصرع عنصر جنائى شديد الخطورة – سبق الحكم عليه بالسجن فى جنايات أبرزها “مخدرات ، سلاح نارى”، بنطاق محافظة بنى سويف، وضبط باقى عناصر تلك البؤر .

وضبط بحوزتهم ( قرابة 820 كيلوجرام من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش ، شابو ، هيدرو ، هيروين ، أفيون " – أكثر من 1000 قرص مخدر – 37 قطعة سلاح نارى "6 بنادق آلية ، 11 بندقية خرطوش ، 18 فرد خرطوش ، 2 طبنجة ").

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة (80) مليون جنيه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.