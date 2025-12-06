تأجيل محاكمة 25 متهما بقضية "هيكل اللجان الإدارية" لجلسة الغد

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم، تأجيل محاكمة 25 متهما بهيكل اللجان الإدارية للإخوان، في القضية رقم 286 لسنة 2025، لجلسة غدا الأحد لسماع أقوال الشهود.

محاكمة 25 متهما بقضية "هيكل اللجان الإدارية"

وقال أمر الإحالة إنه في غضون الفترة من عام 2015 وحتى 150ديسمبر 2024، المتهمان الأول والثاني تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وتابع أمر الإحالة: المتهمون الثالث وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، وجه لبعض المتهمين ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.

ووجه للمتهمين لبعض المتهمين تهم تمويل الارهاب، ووجه للمتهم الثاني والعشرين استعمال مواقع التواصل لتبادل التكليفات والرسائل عبر برنامج التليجرم، ووجه لبعض المتهمين اتهامات بتبادل المطبوعات التي تروج لأفكار وأغراض الجماعة.