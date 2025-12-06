قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خطوات استخراج الكارت الموحد 2025 واستخداماته ومميزاته الكاملة
تأجيل محاكمة 56 متهما بخلية التجمع لجلسة 15 فبراير
البداية بـ 4 أحياء.. الجيزة تتأهب لاستقبال بديل التوك توك
مصلحة الضرائب: مصر سجلت فائضًا أوليًا في الموازنة العامة للدولة خلال آخر 4 سنوات
طبيب عن وفاة السباح يوسف محمد: الـCpr لازم يستمر حتى أثناء نقل المريض
تأجيل محاكمة 23 متهما بخلية لجان الدعم المالي بالتجمع لجلسة 17 يناير
خانوا الأمانة.. والدة السباح يوسف تفتح النار على التحكيم والمنقذين وتطالب بتدخل الرئيس
بعد التعادل مع الإمارات.. ترتيب مجموعة مصر في بطولة كأس العرب
جهزوا الملابس الثقيلة.. موعد بداية فصل الشتاء رسميًا
سيراميكا كليوباترا يحافظ على صدارة الدوري منفردا
التعادل 1-1 يحسم مواجهة مصر والإمارات في كأس العرب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

تأجيل محاكمة 63 متهما بخلية الهيكل الإداري للإخوان

المستشار محمد السعيد الشربيني
المستشار محمد السعيد الشربيني
أحمد مهدي

قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم تأجيل محاكمة 63 متهما، فى القضية رقم 14488 لسنة 2024، جنايات التجمع، والمعرفة بـ"خلية الهيكل الإدارى للإخوان"، لجلسة 1 فبراير لمرافعة النيابة.

محاكمة 63 متهما بخلية الهيكل الإداري للإخوان

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وائل عمران وغريب عزت ومحمود زيدان.

وقال أمر الإحالة، إنه فى غضون الفترة من عام 2021، وحتى 4 ديسمبر 2024، المتهمون الأول وحتى الخامس عشر تولوا قيادة جماعة إرهابية بالهيكل الإدارى للإخوان، الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

وتابع أمر الإحالة المتهمون من السادس عشر وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها.

خلية الهيكل الإدارى الدائرة الأولى إرهاب المستشار محمد السعيد الشربينى

