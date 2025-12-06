تأجيل محاكمة 63 متهما بخلية الهيكل الإداري للإخوان

قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم تأجيل محاكمة 63 متهما، فى القضية رقم 14488 لسنة 2024، جنايات التجمع، والمعرفة بـ"خلية الهيكل الإدارى للإخوان"، لجلسة 1 فبراير لمرافعة النيابة.

محاكمة 63 متهما بخلية الهيكل الإداري للإخوان

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وائل عمران وغريب عزت ومحمود زيدان.

وقال أمر الإحالة، إنه فى غضون الفترة من عام 2021، وحتى 4 ديسمبر 2024، المتهمون الأول وحتى الخامس عشر تولوا قيادة جماعة إرهابية بالهيكل الإدارى للإخوان، الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

وتابع أمر الإحالة المتهمون من السادس عشر وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها.