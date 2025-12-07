قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قطر وتونس الأبرز .. مواعيد مباريات اليوم الأحد 7–12-2025 والقنوات الناقلة
كثرة المعروض وقلة الطلب.. عبدالسلام عبدالجواد يكشف حقيقة انخفاض أسعار السيارات |فيديو
مفاجأة صادمة .. مشروبات شتوية شهيرة تسبّب تساقط الشعر
جمال محمود: مواجهة الأردن ضد مصر في كأس العرب ستكون مباراة «أشقاء» |فيديو
هشام نصر: الزمالك مُتمسك بحقوقه في أرض 6 أكتوبر وإنشاء شركة الكرة قريبًا
الأرصاد تحذر: رياح مثيرة للرمال والأتربة تضرب القاهرة.. واستمرار انخفاض درجات الحرارة
محمد صلاح يفضح الأجواء داخل ليفربول: هناك من يُريدني أن أتحمّل كل اللوم
أكثر من 100 مُصاب.. تفشي فيروس خطير على متن سفينة سياحية حول العالم | تفاصيل
هل يخفض نزول «الدولار» أسعار السيارات؟ .. رئيس قطاع المُستعمل يكشف مفاجأة
حرمان من الإنجاب يقود لاختطاف .. الأجهزة الأمنية تكشف لغز اختفاء طفل داخل مستشفى بسوهاج
طارق زياد يُشيد بأداء لاعبي فلسطين ويكشف صعوبات عدي الدباغ في الزمالك|فيديو
القبض على زوجين اختطفا طفــلًا من داخل مستشفى بسوهاج
الأرصاد تحذر: رياح مثيرة للرمال والأتربة تضرب القاهرة.. واستمرار انخفاض درجات الحرارة

توقعت هيئة الأرصاد استمرار الانخفاض في درجات الحرارة اليوم على أغلب الأنحاء؛ ليسود طقس بارد في الصباح الباكر معتدل الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء. 

الظواهر الجوية

ومن المتوقع نشاط للرياح على بعض المناطق مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، والعظمى المتوقعة اليوم في القاهرة الكبرى 20 درجة.

مع فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري قد تكون متوسطة مساء على بعض المناطق، وهناك 
وفرص أمطار خفيفة على مناطق من خليج العقبة وجنوب سيناء و(حلايب - شلاتين - مرسى علم) وعلى مناطق من جنوب الصعيد.

إضافة إلى نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار والرياح السطحية جنوبية غربية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية . والنسبة لخليج السويس وخليج العقبة تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.


بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 20 12
العاصمة الإدارية 21 11
6 أكتوبر 21 11
بنها 20 12
دمنهور 19 13
وادي النطرون 20 11
كفر الشيخ 19 12
المنصورة 19 12
الزقازيق 20 12
شبين الكوم 20 11
طنطا 20 11
دمياط 21 15
بورسعيد 22 16
الإسماعيلية 21 11
السويس 21 11
العريش 22 14
رفح 21 13
رأس سدر 21 13
نخل 19 07
كاترين 14 05
الطور 22 14
طابا 19 13
شرم الشيخ 26 17
الإسكندرية 20 12
العلمين 19 12
مطروح 20 11
السلوم 19 10
سيوة 19 08
رأس غارب 24 16
الغردقة 24 15
سفاجا 25 16
مرسى علم 26 17
شلاتين 29 22
حلايب 28 23
أبو رماد 29 22
رأس حدربة 28 23
الفيوم 20 11
بني سويف 21 10
المنيا 20 08
أسيوط 20 07
سوهاج 21 09
قنا 23 11
الأقصر 24 11
أسوان 24 13
الوادي الجديد 23 11
أبوسمبل 26 14

