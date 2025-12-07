حريق هائل في مدينة كريمنشوك الأوكرانية جراء هجوم روسي عنيف (فيديو)

في تطوّر جديد للتصعيد العسكري في أوكرانيا، شهدت مدينة كريمنشوك الواقعة في منطقة بولتافا وسط البلاد حريقًا ضخمًا اندلع عقب هجوم روسي مكثّف، وفق ما أفاد به غيث مناف، مراسل القاهرة الإخبارية من العاصمة كييف.

الهجوم الذي استُخدمت فيه صواريخ ومسيرات تسبب في أضرار كبيرة وشلل جزئي في البنية التحتية بالمدينة.

هجوم مكثف بالصواريخ والمسيرات

أكّد المراسل أن الهجوم الروسي نُفذ باستخدام مزيج من الصواريخ والطائرات المسيّرة، ما أدى إلى إصابة عدة مواقع داخل كريمنشوك مباشرة. هذا القصف العنيف أسفر عن دمار واسع في البنى المدنية والمناطق السكنية، وسط حالة من الذعر بين السكان الذين هرعوا إلى الملاجئ بعد دوي الانفجارات.

اندلاع حريق هائل وتضرر مناطق واسعة

أدى القصف إلى اندلاع حريق ضخم امتد إلى مساحات كبيرة من المدينة، فيما سارعت فرق الإطفاء والطوارئ إلى المكان لمحاولة منع انتشار النيران.

وبحسب المعلومات الأولية، فإن حجم الخسائر المادية لا يزال قيد التقييم، بينما تستمر السلطات المحلية في جهودها للسيطرة على الحريق الذي تسبب في تصاعد أعمدة دخان كثيفة في سماء المدينة.

انقطاع الكهرباء عن أجزاء من المدينة

ذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن كريمنشوك شهدت انقطاعات واسعة في التيار الكهربائي نتيجة الهجمات، في وقت تعمل فيه فرق الصيانة على إعادة الطاقة إلى المناطق المتضررة.

وتعد هذه الانقطاعات جزءًا من سلسلة ضربات روسية تستهدف البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا منذ بداية الحرب.

تداعيات الهجوم على الوضع الأمني في أوكرانيا

وأوضح غيث مناف أن القصف طال أيضًا منطقة بولتافا الواقعة في وسط البلاد، فيما دوت صافرات الإنذار في كييف وعدد من المدن الأوكرانية الأخرى فور انطلاق الهجوم، ما يشير إلى اتساع نطاق الضربة الروسية في الساعات الأخيرة.

ويأتي هذا الهجوم ضمن تصعيد مستمر بين الجانبين، وسط تحذيرات دولية من تداعيات استهداف المدن المأهولة والبُنى الحيوية.