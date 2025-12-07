قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رفع الطوارئ بالبحر الأحمر استعدادًا لذروة الاضطرابات الجوية
الحوثيون يشرعون بمحاكمة 13 مختطفًا بتهم التجسس على الولايات المتحدة وإسرائيل
افحصوها قبل الشراء.. تحذيرات من عيوب خطيرة في السيارات المستعملة
عمرو سلامة يُحذّر: غياب الزمالك سيقتل متعة الدوري المصري.. لهذه الأسباب
الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا وبارد ليلًا مع فرص لأمطار متفرقة ورياح
وزير الخارجية يؤكد من الدوحة أهمية وقف إطلاق النار في السودان ودعم الاستقرار الإقليمي
مصادر إسرائيلية: ترامب يوصي نتنياهو بالتحول للدبلوماسية
غدًا.. محاكمة المتهم بالاعتداء على طلاب مدرسة الإسكندرية للغات
إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة ملاكي ببلقاس بالدقهلية
نفسي أجيب آيفون.. تفاصيل صادمة خلال محاكمة عامل بالسرقة في السلام
أونروا: تشخيص 508 أطفال في غزة بسوء تغذية حاد
رئيس الوزراء يبحث مع وزيري الإنتاج الحربي والبترول مستجدات العمل وخطط التطوير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حريق هائل في مدينة كريمنشوك الأوكرانية جراء هجوم روسي عنيف (فيديو)

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

في تطوّر جديد للتصعيد العسكري في أوكرانيا، شهدت مدينة كريمنشوك الواقعة في منطقة بولتافا وسط البلاد حريقًا ضخمًا اندلع عقب هجوم روسي مكثّف، وفق ما أفاد به غيث مناف، مراسل القاهرة الإخبارية من العاصمة كييف.

 الهجوم الذي استُخدمت فيه صواريخ ومسيرات تسبب في أضرار كبيرة وشلل جزئي في البنية التحتية بالمدينة.

هجوم مكثف بالصواريخ والمسيرات

أكّد المراسل أن الهجوم الروسي نُفذ باستخدام مزيج من الصواريخ والطائرات المسيّرة، ما أدى إلى إصابة عدة مواقع داخل كريمنشوك مباشرة. هذا القصف العنيف أسفر عن دمار واسع في البنى المدنية والمناطق السكنية، وسط حالة من الذعر بين السكان الذين هرعوا إلى الملاجئ بعد دوي الانفجارات.

اندلاع حريق هائل وتضرر مناطق واسعة

أدى القصف إلى اندلاع حريق ضخم امتد إلى مساحات كبيرة من المدينة، فيما سارعت فرق الإطفاء والطوارئ إلى المكان لمحاولة منع انتشار النيران.

وبحسب المعلومات الأولية، فإن حجم الخسائر المادية لا يزال قيد التقييم، بينما تستمر السلطات المحلية في جهودها للسيطرة على الحريق الذي تسبب في تصاعد أعمدة دخان كثيفة في سماء المدينة.

انقطاع الكهرباء عن أجزاء من المدينة

ذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن كريمنشوك شهدت انقطاعات واسعة في التيار الكهربائي نتيجة الهجمات، في وقت تعمل فيه فرق الصيانة على إعادة الطاقة إلى المناطق المتضررة. 

وتعد هذه الانقطاعات جزءًا من سلسلة ضربات روسية تستهدف البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا منذ بداية الحرب.

تداعيات الهجوم على الوضع الأمني في أوكرانيا

وأوضح غيث مناف أن القصف طال أيضًا منطقة بولتافا الواقعة في وسط البلاد، فيما دوت صافرات الإنذار في كييف وعدد من المدن الأوكرانية الأخرى فور انطلاق الهجوم، ما يشير إلى اتساع نطاق الضربة الروسية في الساعات الأخيرة.

ويأتي هذا الهجوم ضمن تصعيد مستمر بين الجانبين، وسط تحذيرات دولية من تداعيات استهداف المدن المأهولة والبُنى الحيوية.

أوكرانيا القاهرة الإخبارية الهجوم الروسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حريق هائل في الهند

حريق مروّع في ملهى ليلي بالهند يودي بحياة 25 شخصًا

محمد صلاح

صلاح يفتح النار على سلوت بعد تعادل ليفربول مع ليدز

محمد صلاح

مدرب ليفربول يكشف سبب جلوس محمد صلاح على مقاعد البدلاء أمام ليدز

محمد صلاح

آرني سلوت حول غياب محمد صلاح: يجب علينا التعايش مع الوضع الحالي فمستقبله ينحصر في تمثيل منتخب بلاده

صورة من اللقاء

موعد مباراة منتخب مصر القادمة أمام الأردن في بطولة كأس العرب

ياسين منصور و عمرو أديب

«أرض واحدة مش عارفين ناخدها».. عمرو أديب يُهاجم خطط تطوير ياسين منصور في الأهلي

خطوات استخراج الكارت الموحد 2025 واستخداماته ومميزاته الكاملة

خطوات استخراج الكارت الموحد 2025 واستخداماته ومميزاته الكاملة

عقد قران محمود بنتايج على كريمة أحمد سليمان

بين فسخ التعاقد والزواج .. قصة «بنتايج» مع الزمالك تنتهي بفستان الزفاف | تفاصيل

ترشيحاتنا

Galaxy S23

قبل ما تشتريه.. 4 أسباب تجعلك تفكر مرتين قبل اقتناء Galaxy S23

كيا سيراتو موديل 2013

كيا سيراتو أوتوماتيك سعرها 600 ألف جنيه

شيري أريزو 5 موديل 2015

اركب شيري أريزو 5 سيدان بـ 400 ألف جنيه

بالصور

أكثر من ربع مليون جنيه.. شاهد فستان نور الغندور الأبيض بمهرجان البحر الأحمر

نور الغندور
نور الغندور
نور الغندور

فيديو

سعيد مختار

حزن واسع بعد وفاة الفنان سعيد مختار.. وهذه أبرز محطاته الفنية | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: نقاء البيئة وبناء المجتمع

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد