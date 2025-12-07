تأجيل محاكمة 3 عاطلين بتهمة حيازة أسلحة نارية وترويع المواطنين بالأزبكية

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، تأجيل محاكمة 3 عاطلين بتهمة حيازة أسلحة نارية وبيضاء والتشاجر وترويع المواطنين بالأزبكية لـ جلسة 14 ديسمبر الجاري.

مشاجرة بالأسلحة البيضاء

تلقت مباحث قسم شرطة الأزبكية، بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عدد من الأشخاص، وانتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ.

وبالفحص، تبين قيام 3 عاطلين بحيازة أسلحة بيضاء بقصد التشاجر وإعدادهم للمشاجرة مع آخرين بسبب خلافات بينهم؛ مما أثار الخوف في نفوس الناس بالشارع.

عقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية من مديرية أمن القاهرة في ضبط المتهمين، تحرر محضر بالواقعة. وتولت النيابة العامة التحقيق.