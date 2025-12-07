حملة موسّعة لإزالة مخلفات البناء على الطريق الدائري بالغردقة

تواصل الهيئة العامة للطرق والكباري بالبحر الأحمر تنفيذ حملات مكثفة لإزالة مخلفات البناء والهدم المنتشرة على جانبي الطريق الدائري الخارجي لمدينة الغردقة، في إطار خطة شاملة تهدف لتعزيز مستويات السلامة المرورية وتحسين المظهر البيئي والحضاري للمدينة السياحية.

تأتي هذه التحركات ضمن تنفيذ توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، الذي وجّه برفع كفاءة الطرق الرئيسية والدائرية، وتشديد الرقابة لمنع عودة المخلفات مرة أخرى، حفاظًا على سلامة مستخدمي الطريق وصورة الغردقة التي تستقبل آلاف الزوار يوميًا.

وأكد المحافظ ضرورة تعاون المواطنين مع أجهزة المحافظة، والالتزام بالتخلص من مخلفات البناء في الأماكن المخصصة، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي تجاوزات تهدد الأرواح أو تعيق الحركة المرورية.

من جانبها، دعت الهيئة العامة للطرق والكباري سكان الغردقة ورواد الطريق إلى عدم إلقاء أي مخلفات على جانبيه، دعمًا للجهود المبذولة في الارتقاء بمنظومة الطرق بالمحافظة، وضمان بيئة آمنة تعكس مكانة المدينة كأحد أهم المقاصد السياحية في مصر.