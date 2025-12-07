158 متسابقًا من 72 دولة.. الأوقاف: أرقام قياسية في تاريخ المسابقة العالمية للقرآن الكريم |فيديو

أعلن الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها الثانية والثلاثين تقدم هذا العام جوائز بقيمة غير مسبوقة تصل إلى 13 مليون جنيه، بالإضافة إلى جائزة تشجيعية تقترب من المليون جنيه، مشيرًا إلى أن هناك أعدادًا كبيرة وغير مسبوقة من المتسابقين.

رعاية رئاسية وتسليم الجوائز في ليلة القدر

وأوضح رسلان، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى، أن المسابقة تُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويتم تسليم الجوائز للفائزين في شهر رمضان الكريم بليلة القدر، مما يعكس حرص الدولة على دعم علوم القرآن وتشجيع الحفاظ والباحثين عن العلم القرآني.

فروع متعددة تتجاوز الحفظ

أشار المتحدث الرسمي إلى أن المسابقة لا تقتصر على حفظ القرآن الكريم فقط، بل تشمل عدة فروع علمية، منها:

حسن التلاوة

القراءات المختلفة للقرآن

تفسير القرآن الكريم

إعراب آيات القرآن

فهم الرسائل والغايات المقاصدية للقرآن الكريم

وأضاف أن هذه الفروع تمثل جرعة علمية شاملة، وتركز على الفهم المستنير للقرآن والعمل المطابق له، وليس مجرد التلقين والحفظ.

مشاركة دولية غير مسبوقة

أوضح رسلان أن هناك مشاركين من 72 دولة حول العالم، بعضهم من دول ليست ذات أغلبية مسلمة، وتمت التصفيات الأولية عبر الإنترنت، قبل أن يتجمع 158 متسابقًا في مصر للمراحل النهائية، في أكبر مشاركة بتاريخ المسابقة.

كما تضم المسابقة محكمين من 8 دول مختلفة، ما يعكس الطابع الدولي والتميز العلمي للمسابقة، ويؤكد مكانة مصر كمنارة عالمية للعلوم القرآنية.