وزير التموين: التوسع في استخدام التكنولوجيا بالصوامع لرفع كفاءة تخزين الحبوب
مرشح سابق بالانتخابات يحرض ناخبين لتصوير فيديوهات تدعى توزيع رشاوى من منافسيه
الداخلية تكشف ادعاءات مرشح بتوزيع رشاوى في المنيل خلال إعادة المرحلة الثانية من الانتخابات
في ذكرى رحيل عمار الشريعي.. موسيقار أبصرته القلوب قبل العيون
وعدت فأوفت.. القابضة للصناعات الغذائية تطرح زيت 1.5 لتر على البطاقات التموينية
النادي تخلى عني.. محمد صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لحديقتي الحيوان والأورمان
من يربح معركة ليفربول الداخلية.. محمد صلاح أم آرني سلوت؟
وزير الإنتاج الحربي يعرض على رئيس الوزراء الشركات الرابحة وأبرز الإنجازات
القبض على سائق توك توك تعدى على فتاة بالجيزة
بالأسماء .. إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم على طريق بنها شبرا الحر
وزير الري يلقي كلمة مصر في الاجتماع الـ 33 لوزراء مياه حوض النيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

158 متسابقًا من 72 دولة.. الأوقاف: أرقام قياسية في تاريخ المسابقة العالمية للقرآن الكريم |فيديو

أرشيفية
منار عبد العظيم

أعلن الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها الثانية والثلاثين تقدم هذا العام جوائز بقيمة غير مسبوقة تصل إلى 13 مليون جنيه، بالإضافة إلى جائزة تشجيعية تقترب من المليون جنيه، مشيرًا إلى أن هناك أعدادًا كبيرة وغير مسبوقة من المتسابقين.

رعاية رئاسية وتسليم الجوائز في ليلة القدر

وأوضح رسلان، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى، أن المسابقة تُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويتم تسليم الجوائز للفائزين في شهر رمضان الكريم بليلة القدر، مما يعكس حرص الدولة على دعم علوم القرآن وتشجيع الحفاظ والباحثين عن العلم القرآني.

فروع متعددة تتجاوز الحفظ

أشار المتحدث الرسمي إلى أن المسابقة لا تقتصر على حفظ القرآن الكريم فقط، بل تشمل عدة فروع علمية، منها:

حسن التلاوة

القراءات المختلفة للقرآن

تفسير القرآن الكريم

إعراب آيات القرآن

فهم الرسائل والغايات المقاصدية للقرآن الكريم

وأضاف أن هذه الفروع تمثل جرعة علمية شاملة، وتركز على الفهم المستنير للقرآن والعمل المطابق له، وليس مجرد التلقين والحفظ.

مشاركة دولية غير مسبوقة

أوضح رسلان أن هناك مشاركين من 72 دولة حول العالم، بعضهم من دول ليست ذات أغلبية مسلمة، وتمت التصفيات الأولية عبر الإنترنت، قبل أن يتجمع 158 متسابقًا في مصر للمراحل النهائية، في أكبر مشاركة بتاريخ المسابقة.

كما تضم المسابقة محكمين من 8 دول مختلفة، ما يعكس الطابع الدولي والتميز العلمي للمسابقة، ويؤكد مكانة مصر كمنارة عالمية للعلوم القرآنية.

الدكتور أسامة رسلان المتحدث باسم وزارة الأوقاف المسابقة العالمية للقرآن الكريم

