الدكتورة لمياء مصطفى تفوز بجائزة أفضل موظفة حكومية عربية لعام 2025

فازت الدكتورة لمياء مصطفى – رئيس قطاع المعامل – بجائزة أفضل موظفة حكومية عربية لعام 2025 ضمن جائزة التميز الحكومي العربي، إحدى أبرز الجوائز الحكومية بالمنطقة، وذلك في إنجاز مشرف لشركة مياه الإسكندرية.

وأعربت الدكتورة لمياء عن فخرها بهذا التكريم، مؤكدة أنه ثمرة دعم القيادة السياسية لتمكين المرأة وتطوير الخدمات الحكومية، مقدمة الشكر لدولة الإمارات على دورها في تعزيز منظومات التميز.

كما توجهت بالشكر للدكتور شريف الشربيني - وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وللمهندس أحمد جابر - رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وللمهندس القذافي إبراهيم - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب بالإسكندرية على دعمهم المستمر وتوفير بيئة العمل المتميزة داخل الشركة.

ومن جانبه، أكد المهندس القذافي إبراهيم أن فوز الدكتورة لمياء يعكس كفاءة أبناء الشركة وقدرتهم على المنافسة عربيًا ودولياً، مشيرًا إلى أن مياه الإسكندرية مستمرة في دعم الكفاءات وتشجيع النماذج المتميزة وتسخير جميع الإمكانيات المؤهلة للإبداع والإبتكار .

‏واختتم المهندس القذافي كلمته بتقديم التهنئة للدكتورة لمياء مصطفى وجميع العاملين بالشركة، متمنياً مزيداً من النجاح والتفوق لشركتنا الغالية، مؤكدا دعمه الكامل لأبنائها.