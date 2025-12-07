قنصلية فلسطين بالإسكندرية تشارك في بازار للمشغولات التراثية واليدوية

شاركت القنصلية العامة لدولة فلسطين بالإسكندرية بفعالية مميزة في "بازار عيد الميلاد"، والذي أقيم مؤخرًا، وذلك لتسليط الضوء على التراث والفنون الفلسطينية العريقة.

وقد أُتيحت الفرصة لمجموعة من العائلات الفلسطينية للمشاركة وعرض منتجاتها اليدوية والتراثية وفنون الرسم على الزجاج والمأكولات الفلسطينية، حيث لاقى الجناح الفلسطيني إقبالاً كبيرًا من الزوار.

جدير بالذكر أن هذه المشاركة تأتي ضمن جهود القنصلية المستمرة لدعم صمود العائلات الفلسطينية، وتوفير منصة تسويقية تساهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية للعائلات، بالإضافة إلى كونها فرصة لتعريف الجمهور المصري والعربي والأجنبي المقيم في الإسكندرية بجمال وعمق التراث الفلسطيني الأصيل، وبأن فلسطين قضية سياسية وحضارية وتاريخ وفن يستحق الاحتفاء به.

وشكلت المشاركة الفلسطينية إضافة ثقافية وفنية وإنسانية هامة لفعاليات الاحتفال بعيد الميلاد في المدينة.