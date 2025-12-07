قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انطلاق برامج الأسبوع التدريبي 18 من خطة تدريب العاملين بالمحليات بمشاركة 110 متدربين بسقارة
بمكتبة مصر العامة.. الأقصر تفتتح أول ركن أمريكي في الصعيد بدعم يتجاوز 200 ألف دولار|صور
الصحة: لا يوجد أي فيروسات جديدة أو غير معروفة
وزير الصحة: ليست جريمة أن نقول الحقيقة.. ولا نخفي أي فيروس عن المواطنين
وزير الصحة يكشف عن حقيقة وجود فيروس تنفسي جديد في مصر.. تفاصيل
لن تسير وحدك.. اتحاد الكرة يدعم محمد صلاح بعد أزمته في ليفربول
وزير الصحة يحسم الجدل: لا فيروسات جديدة أو غير معروفة في مصر
في 15 نقطة .. الأزهر يوضح أهم أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية
بالليل رقاصة وبالنهار دكتورة.. شروق قاسم تحت الفحص لمشاهدها المثيرة
محافظ كفرالشيخ يفتتح معرض «مشروعك» دعمًا للحرف اليدوية والتراثية | صور
استثمارات فنكوش.. حبس السفير نصاب شحن المحافظ الإلكترونية
كارثة تضرب مكتبة الآثار المصرية بمتحف اللوفر.. تلف 400 كتاب ووثيقة أثرية
رياضة

الجمعية العمومية للنادي.. قرار مثير من إدارة الزمالك تجاه وسائل الإعلام

منتصر الرفاعي

استقر مسؤولو نادي الزمالك على عدم السماح لوسائل الإعلام الخارجية بحضور الجمعية العمومية المزمع انعقادها يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 9 ديسمبر، في مقر النادي.

جاء القرار بعد مشاورات بين حسن موسى المدير التنفيذي للنادي ومسؤولي إدارة الإعلام، حيث تقرر اقتصار التغطية الإعلامية على وسائل الإعلام الخاصة بالنادي فقط، من خلال مركز إعلامي وقناة النادي.

وسيتم بث التغطية لاحقًا عبر صفحات النادي الرسمية وموقعه الإلكتروني، لضمان اطلاع الجمهور على مجريات الجمعية العمومية دون حضور الإعلام الخارجي.

وجاء جدول أعمال الجمعية العمومية كما يلي:

1 - النظر في التصديق على محضر الاجتماع السابق.
2- النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنه المالية المنتهية 2025/2024 وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد 2026/2025
3-النظر في تقرير مراقب الحسابات
4- اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية 2025/2024 ومشروع الموازنة للسنه المالية المقبلة 2026/2025
5- تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته.
6-اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافأة المدير التنفيذي والمدير المالي.
7-النظر في الاقتراحات المقدمة من مجلس الإدارة والسادة الأعضاء الى السيد المدير التنفيذي في الموعد القانوني من تاريخ الإعلان ولمدة 10 عشرة أيام.

وهي كالتالي:

- المقترح المقدم من (۳۳) عضو برفع قيمة المبلغ المسدد لصالح صندوق العاملين بالنادي عند التجديد السنوي للعضوية العاملة من عشرة جنيهات الى مائة جنيه.
النظر في إسقاط العضوية العاملة عن بعض الأعضاء  وفقا للائحة النظام الأساسي للنادى وهم:- العضو / تامر أحمد عبد الحميد محمد عضوية رقم (٢٩٥٢١)
العضوة / هدير إبراهيم حسين - عضو عامل، عضوية رقم (۹۸۱۷٥) والعضويات التابعة وهم:- 2 - العضو / مازن وائل - عضو تابع العضوة / سلوى محمود يوسف - عضو تابع

الموضوعات الأخرى الواردة بجدول الأعمال:

أ- اعتماد اللوائح الخاصة بأنشطة النادى الفريق الأول لكرة القدم - قطاع الناشئين – النشاط الرياضي شئون الاشتراكات والعضوية - شئون العاملين)
ب - الموافقة على إنشاء فرع للنادي بمدينة أسيوط الجديدة.

مسؤولو نادي الزمالك حسن موسى الجمعية العمومية بالزمالك

