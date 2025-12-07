خلال 24 ساعة.. الداخلية تحيل 135 ألف مخالفة مرورية للنيابة

أحالت وزارة الداخلية 135573مخالفة مرورية متنوعة إلي النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وزارة الداخلية :حملات مرورية بالطرق

وزارة الداخلية تواصل حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور على مستوى الجمهورية .. وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (135573) مخالفة مرورية متنوعة أبرزها :(السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة- موقف عشوائى - التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة– مخالفة شروط التراخيص).. وفحص عدد (1459) سائق تبين إيجابية عدد (78) حالة تعاطى مواد مخدرة منهم .

كما تواصل حملاتها المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (680) مخالفة مرورية متنوعة (تحميل ركاب – شروط التراخيص - أمن ومتانة) ، وكذا فحص عدد (119) سائق تبين إيجابية (7) حالات لتعاطيهم المواد المخدرة ، وضبط عدد (11) محكوم عليهم بإجمالى (12) حكم ، كما تم التحفظ على 3 مركبات لمخالفتهم قوانين المرور.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.