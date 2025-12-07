هل سمك التصدير سعره أقل من السوق المحلي؟ .. الشعبة تكشف التفاصيل

في ظل تداول شائعات عن أن أسعار السمك المصدّر أقل من الأسعار المعروضة في السوق المحلي، كشف هاني المنشاوي، رئيس شعبة الأسماك بغرفة الصناعات الغذائية، حقيقة الأمر، مؤكدًا أن أسعار السمك لن تنخفض رغم انخفاض درجات الحرارة، بسبب ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج المستوردة.

ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج وراء استقرار أسعار السمك

قال المنشاوي، في تصريحات تلفزيونية، إن مصر تستورد أعلاف الأسماك من الخارج، أغلبها من شرق أوكرانيا ودول أخرى، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة في أسعار الأعلاف هي السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار السمك في الأسواق.

وأضاف أن استهلاك المواطنين للأسماك يختلف بين الصيف والشتاء، حيث يزداد في فصل الصيف، لكنه شدد على أن السعر يتحدد بناءً على تكلفة مدخلات الإنتاج وليس على الطلب الموسمي فقط.

الأسعار في السوق المحلي ليست عادلة لكنها غير تابعة للتجار

أوضح “المنشاوي” أن الأسعار الحالية للأسماك في الأسواق ليست عادلة من حيث القيمة، إلا أن المشكلة ليست في التجّار، وإنما في ارتفاع تكلفة الأعلاف والمواد المستوردة المستخدمة في الإنتاج.

وأشار إلى أن أي حديث عن أن سعر السمك المصدّر أقل من سعر السوق المحلي غير صحيح، مؤكدًا: أن "الدولة تصدر السمك بالعملة الصعبة، فكيف يكون سعر التصدير أرخص من السعر المحلي؟"

تصدير السمك يسهم في توفير العملة الصعبة للبلاد

ولفت رئيس شعبة الأسماك إلى أن تصدير السمك يُعد خطوة اقتصادية مهمة، حيث يساهم في توفير العملة الصعبة للبلاد، ويعد من القطاعات المميزة التي تدعم الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن استمرار دعم الإنتاج المحلي وتحسين جودة الأسماك المستوردة والمرباة محليًا يساعد على استقرار السوق ويضمن تلبية احتياجات المواطنين دون التأثير على صادرات مصر.

ويظل سعر السمك في السوق المحلي مرتفعًا نسبيًا بسبب تكاليف الأعلاف المستوردة، أكد هاني المنشاوي أن سمك التصدير لا يقل سعره عن السوق المحلي، وأن تصدير الأسماك يوفر العملة الصعبة ويساهم في دعم الاقتصاد الوطني.