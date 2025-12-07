قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حبس 3 عمال بشركة مياه المحلة 15 يوما بتهمة تكدير الأمن والسلم العام| اعرف السبب
انطلاق برامج الأسبوع التدريبي 18 من خطة تدريب العاملين بالمحليات بمشاركة 110 متدربين بسقارة
بمكتبة مصر العامة.. الأقصر تفتتح أول ركن أمريكي في الصعيد بدعم يتجاوز 200 ألف دولار|صور
الصحة: لا يوجد أي فيروسات جديدة أو غير معروفة
وزير الصحة: ليست جريمة أن نقول الحقيقة.. ولا نخفي أي فيروس عن المواطنين
وزير الصحة يكشف عن حقيقة وجود فيروس تنفسي جديد في مصر.. تفاصيل
لن تسير وحدك.. اتحاد الكرة يدعم محمد صلاح بعد أزمته في ليفربول
وزير الصحة يحسم الجدل: لا فيروسات جديدة أو غير معروفة في مصر
في 15 نقطة .. الأزهر يوضح أهم أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية
بالليل رقاصة وبالنهار دكتورة.. شروق قاسم تحت الفحص لمشاهدها المثيرة
محافظ كفرالشيخ يفتتح معرض «مشروعك» دعمًا للحرف اليدوية والتراثية | صور
استثمارات فنكوش.. حبس السفير نصاب شحن المحافظ الإلكترونية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هل سمك التصدير سعره أقل من السوق المحلي؟ .. الشعبة تكشف التفاصيل

السمك
السمك
منار عبد العظيم

في ظل تداول شائعات عن أن أسعار السمك المصدّر أقل من الأسعار المعروضة في السوق المحلي، كشف هاني المنشاوي، رئيس شعبة الأسماك بغرفة الصناعات الغذائية، حقيقة الأمر، مؤكدًا أن أسعار السمك لن تنخفض رغم انخفاض درجات الحرارة، بسبب ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج المستوردة.

ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج وراء استقرار أسعار السمك

قال المنشاوي، في تصريحات تلفزيونية، إن مصر تستورد أعلاف الأسماك من الخارج، أغلبها من شرق أوكرانيا ودول أخرى، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة في أسعار الأعلاف هي السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار السمك في الأسواق.

وأضاف أن استهلاك المواطنين للأسماك يختلف بين الصيف والشتاء، حيث يزداد في فصل الصيف، لكنه شدد على أن السعر يتحدد بناءً على تكلفة مدخلات الإنتاج وليس على الطلب الموسمي فقط.

الأسعار في السوق المحلي ليست عادلة لكنها غير تابعة للتجار

أوضح “المنشاوي” أن الأسعار الحالية للأسماك في الأسواق ليست عادلة من حيث القيمة، إلا أن المشكلة ليست في التجّار، وإنما في ارتفاع تكلفة الأعلاف والمواد المستوردة المستخدمة في الإنتاج.

وأشار إلى أن أي حديث عن أن سعر السمك المصدّر أقل من سعر السوق المحلي غير صحيح، مؤكدًا: أن "الدولة تصدر السمك بالعملة الصعبة، فكيف يكون سعر التصدير أرخص من السعر المحلي؟"

تصدير السمك يسهم في توفير العملة الصعبة للبلاد

ولفت رئيس شعبة الأسماك إلى أن تصدير السمك يُعد خطوة اقتصادية مهمة، حيث يساهم في توفير العملة الصعبة للبلاد، ويعد من القطاعات المميزة التي تدعم الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن استمرار دعم الإنتاج المحلي وتحسين جودة الأسماك المستوردة والمرباة محليًا يساعد على استقرار السوق ويضمن تلبية احتياجات المواطنين دون التأثير على صادرات مصر.

 ويظل سعر السمك في السوق المحلي مرتفعًا نسبيًا بسبب تكاليف الأعلاف المستوردة، أكد هاني المنشاوي أن سمك التصدير لا يقل سعره عن السوق المحلي، وأن تصدير الأسماك يوفر العملة الصعبة ويساهم في دعم الاقتصاد الوطني.

أسعار السمك شعبة الأسماك غرفة الصناعات الغذائية ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حريق هائل في الهند

حريق مروّع في ملهى ليلي بالهند يودي بحياة 25 شخصًا

محمد صلاح

آرني سلوت حول غياب محمد صلاح: يجب علينا التعايش مع الوضع الحالي فمستقبله ينحصر في تمثيل منتخب بلاده

المتهم خلال محاكمته

فصل رأسها عن جسدها.. الإعدام شنقا لطالب أنهى حياة زوجته في الصباحية بأسيوط

محمد صلاح

أخطر 10 تصريحات لـ محمد صلاح بعد تعثر ليفربول بالدوري الإنجليزي | ماذا قال؟

محمد صلاح

النادي تخلى عني.. محمد صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

طارق السويدان

مرسوم كويتي بسحب الجنسية من طارق السويدان.. والجريدة الرسمية تنشر التفاصيل

الزمالك

شائعات إغلاق الزمالك.. عمرو أديب مُنفعلاً: قولولنا خلاص كده إحنا عايزين الأهلي وبيراميدز

منتخب مصر

إعلامي يُوجّه انتقادات حادة لأداء منتخب مصر بعد التعادل مع الإمارات في كأس العرب|فيديو

ترشيحاتنا

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

زيلينسكي يبحث عن ضمانات لحماية الأراضي الأوكرانية ومنع الاعتراف بسيطرة روسيا

صورة أرشيفية

هيمنة عسكرية لموسكو ..الجيش الروسي يتحرك ويستهدف منشآت طاقة أوكرانية

صورة أرشيفية

إعلام إسرائيلي: الجيش يستعد لتصعيد محتمل على الحدود الشمالية مع لبنان

بالصور

قوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليار جنيه وأسلحة وذخائر

ضبطيات قوات حرس الحدود
ضبطيات قوات حرس الحدود
ضبطيات قوات حرس الحدود

أكثر من ربع مليون جنيه.. شاهد فستان نور الغندور الأبيض بمهرجان البحر الأحمر

نور الغندور
نور الغندور
نور الغندور

فيديو

ضبطيات قوات حرس الحدود

قوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليار جنيه وأسلحة وذخائر

الزمالك

الدفع أو فسخ التعاقد.. 4 لاعبين على وشك الرحيل من الزمالك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: نقاء البيئة وبناء المجتمع

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد