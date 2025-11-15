أسعار السمك اليوم السبت 15-11-2025

استقرار أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم السبت 15-11-2025

سعر الأسماك اليوم:

البلطي: من 59 إلى 63 جنيه للكيلو

البلطي المتوسط: من 53 إلى 57 جنيه للكيلو

ماكريل مجمد: من 110 إلى 180 جنيه للكيلو

السبيط والكاليماري: من 250 إلى 350 جنيه للكيلو

الكابوريا: من 50 إلى 180 جنيه للكيلو

الجمبري الجامبو: من 970 إلى 1100 جنيه للكيلو

جمبري النوع الأول: من 830 إلى 950 جنيه للكيلو

جمبري النوع الثاني: من 700 إلى 800 للكيلو

البوري: من 180 إلى 210 جنيه للكيلو

فيليه البلطي: من 75 إلى 275 جنيه للكيلو

قشر البياض: من 189 إلى 300 جنيه للكيلو

المكرونة السويسي: من 85 إلي 145 جنيه للكيلو