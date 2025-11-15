أسعار السمك اليوم السبت 15-11-2025

استقرار أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم السبت 15-11-2025
سعر الأسماك اليوم:
البلطي: من 59 إلى 63 جنيه للكيلو
البلطي المتوسط: من 53 إلى 57 جنيه للكيلو
ماكريل مجمد: من 110 إلى 180 جنيه للكيلو
السبيط والكاليماري: من 250 إلى 350 جنيه للكيلو
الكابوريا: من 50 إلى 180 جنيه للكيلو
الجمبري الجامبو: من 970 إلى 1100 جنيه للكيلو
جمبري النوع الأول: من 830 إلى 950 جنيه للكيلو
جمبري النوع الثاني: من 700 إلى 800 للكيلو
البوري: من 180 إلى 210 جنيه للكيلو
فيليه البلطي: من 75 إلى 275 جنيه للكيلو
قشر البياض: من 189 إلى 300 جنيه للكيلو
المكرونة السويسي: من 85 إلي 145 جنيه للكيلو