محافظات

لمخالفات عديدة.. العلاج الحر بالدقهلية يغلق مركزًا مرخصًا للصحة النفسية بالمنصورة

همت الحسينى

قامت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالدقهلية برئاسة الدكتور محمد فؤاد بتشكيل لجنة مشتركة للمرور على مراكز الصحة النفسية وعلاج الإدمان داخل المحافظة، وذلك تنفيذًا لخطة المتابعة المكثفة لضبط الأداء والالتزام بالمعايير المنظمة للعمل الطبي.

وضمّت اللجنة في تشكيلها الدكتور محمد عبد العزيز، والدكتور علي عبد المحسن، بمشاركة أعضاء من المجلس الإقليمي للصحة النفسية بالدقهلية، إلى جانب مفتشي هيئة الدواء المصرية بالمحافظة. وقد بدأت اللجنة جولات مفاجئة على عدد من المراكز المتخصصة، للتأكد من سلامة الممارسات الطبية وتطبيق اشتراطات الترخيص، وضمان تقديم الخدمة العلاجية في إطارها القانوني.

وخلال المرور على أحد المراكز المرخصة بمدينة المنصورة، تبين وجود مخالفات جسيمة تخالف اشتراطات الترخيص، بالإضافة إلى ضبط أصناف دوائية منتهية الصلاحية داخل مقر المركز. وعلى الفور تم تحرير محضر إثبات حالة بالمخالفات وقُيّد جنحة لعرضه على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المسؤولين عن المركز. كما صدر قرار بالغلق الإداري للمركز نظرًا لتعدد وجسامة المخالفات التي تم رصدها، حفاظًا على سلامة المرضى ومنع تكرار هذه التجاوزات.

وأكد الدكتور السيد فاروق، وكيل المديرية للطب العلاجي، أن مديرية الصحة بالدقهلية مستمرة في حملاتها الرقابية لضمان التزام المنشآت الطبية بالمعايير، وأن أي جهة تخالف الاشتراطات ستواجه إجراءات فورية دون تهاون.

وصرح  الدكتور محمد فؤاد، مدير إدارة العلاج الحر، شدد على أهمية التأكد من ترخيص أي مركز لعلاج الإدمان أو تقديم خدمات الصحة النفسية قبل الالتحاق به، مشيرًا إلى أن العمل دون ترخيص أو مخالفة قوانين المنشآت الطبية يشكل خطرًا مباشرًا على المرضى. ودعا المواطنين إلى التواصل مع المجلس القومي للصحة النفسية عبر الخط الساخن 01207474740، سواء باتصال مباشر أو عبر واتس آب، أو من خلال الصفحات الرسمية للمجلس على فيسبوك وإنستجرام، للاستفسار أو التأكد من تراخيص المراكز قبل التعامل معها.

